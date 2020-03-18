توقعات قاتمة للاقتصاد الأمريكي .. الانكماش 1.5 % في 2020

قال خبير اقتصادي بارز ببنك جيه بي مورجان اليوم إن الاقتصاد الأمريكي قد ينخفض بنسبة 4 في المائة في الربع الأول من هذا العام و14 في المائة في الربع الثاني، ومن المرجح أن ينكمش 1.5 في المائة للعام بكامله.

وهذه إحدى أكثر التوقعات قتامة التي صدرت حتى الآن للأضرار المحتملة لوباء فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وتوقع مايكل فيرولي كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك أيضا أن البطالة في الولايات المتحدة سترتفع إلى 6.25 في المائة بحلول منتصف العام قبل أن تتراجع إلى حوالي 5.25 في المائة بحلول نهاية العام مع استئناف النمو الاقتصادي.

وتفترض التوقعات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيستمر في ايجاد وسائل "مبتكرة" لدعم الاقتصاد، وأن إدارة ترمب والكونجرس سيقدمان دعما للمالية العامة بقيمة تريليون دولار.