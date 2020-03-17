منوتشين: الدعم المقترح قد يضخ تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الإجراءات الاقتصادية التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترمب للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا قد تضخ تريليون دولار في اقتصاد الولايات المتحدة بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال اليوم عقب اجتماع مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ "وضعنا مقترحا على الطاولة سيضخ تريليون دولار في الاقتصاد.. دعوني أقول إن هذا مزيج من القروض. هذا مزيج من المدفوعات المباشرة للأفراد. مزيج من خلق السيولة للشركات الصغيرة."