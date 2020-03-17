إيطاليا تسجل 345 حالة وفاة و3526 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع 345 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بنسبة 16 في المائة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات.

كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في إيطاليا من 27980 حالة إلى 31506 حالات بنسبة 12.6 في المائة، وهو أدنى معدل زيادة يومية في عدد المصابين منذ ظهور العدوى في 21 فبراير. وإيطاليا أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس، وفقا لـ"رويترز".

ومن بين المصابين، شفيت 2941 حالة بصورة تامة، وكان العدد أمس 2749. وبلغ عدد المصابين المودعين في وحدات الرعاية المركزة نحو 2060 حالة مقارنة بعدد 1851 حالة أمس.