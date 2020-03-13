الاحتياطي الفيدرالي يبدأ شراء سندات بـ 37 مليار دولار لضخ السيولة

أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم موجة مشتريات لسندات الخزانة حجمها 37 مليار دولار في إطار إجراءات محسنة لضخ السيولة في السوق أعلن عنها أمس الخميس لمعالجة الأوضاع المتقلبة في سوق السندات الحكومية جراء تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لـ"رويترز"، قال بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، وكيل السوق في منظومة مجلس الاحتياطي، إن المشتريات بدأت في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش وستستمر لما بعد الظهر مع استهدافها لخمسة قطاعات استحقاق مختلفة.
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