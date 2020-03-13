أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش بعد انهيار مدفوع بكورونا

عاودت أسواق الأسهم الأوروبية الارتفاع اليوم من أسوأ يوم لها على الإطلاق، إذ ساعدت إشارات بحزمة تحفيز أمريكية في تهدئة المخاوف بشأن صدمة اقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا.



وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أربعة بالمئة عقب أن هوى 12 في المائة أمس الخميس بفعل تصاعد المخاوف بشأن أزمة سيولة بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لـ"رويترز".



ومحا الانهيار ما يزيد عن تريليون دولار من قيمة الشركات الأوروبية وتراجع بالمؤشر إم.إس.سي.آي العالمي بقوة إلى سوق هابطة، لكن المعنويات استقرت اليوم بعد مؤشرات على أن الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة سرعان ما سيتفقون على حزمة تحفيز.



وقفز سهم روشيه السويسرية لصناعة أنظمة التشخيص 4.7 في المائة بعد أن أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصا طارئا لاختبار أسرع لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا توصلت إليه الشركة.



وارتفع سهم وايركارد الألمانية للمدفوعات 17.3 في المائة ليتصدر قائمة الأسهم الصاعدة على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قال إن كيه.بي.إم.جي للتدقيق خلصت إلى عدم وجود تلاعب في البيانات المالية للشركة.