صندوق النقد يحث على استجابة منسقة ومتناسبة في مواجهة كورونا

حث صندوق النقد الدولي اليوم الدول على العمل سويا في مواجهة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، ودعا إلى مزيد من التبرعات لمساعدة البلدان الأشد فقرا على التعامل مع الجائحة المتصاعدة.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إن من السابق لأوانه تقييم أثر التراجع الحاد في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد سيصدر توقعات أدق فيما يتعلق بذلك التطور والجائحة الفيروسية خلال الشهر القادم، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الصندوق يتعامل على وجه السرعة مع جميع طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بفيروس كورونا.