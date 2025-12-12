"ستاندرد تشارترد" و"فلك" يطلقان دفعة 2026 من برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في السعودية

أطلق ستاندرد تشارترد، بالشراكة مع فلك للأعمال والاستثمار، اليوم الدفعة الرابعة من برنامج "المرأة والتكنولوجيا"، الذي يهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتمكين رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا في السعودية، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الابتكار والتنوع والتمكين المالي والتنمية الاقتصادية.

تأتي هذه المبادرة ضمن البرنامج العالمي لستاندرد تشارترد، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التي تقودها النساء من خلال التدريب المتخصص والتمويل التحفيزي وإتاحة الوصول إلى شبكات أعمال عالمية، وستتولى فلك للأعمال والاستثمار تنفيذ البرنامج محلياً، مستفيدةً من خبرتها المتميزة في دعم روّاد الأعمال وتطوير منظومة الابتكار.

تمويل يصل إلى 169 ألف ريال

ستحصل الشركات الناشئة المختارة عبر هذه المبادرة على تمويل يصل إلى 169 ألف ريال (45 ألف دولار) كرأس مال تأسيسي دون حقوق ملكية، مقدمة من "ستاندرد تشارترد"، ومنذ إطلاقه قدم برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في السعودية الدعم إلى 26 شركة ناشئة تقودها نساء، ما ساعد المؤسِّسات على تعزيز أعمالهن وتوسيع نطاق حلولهن التقنية، وقد حققت هذه الشركات أكثر من 82 مليون ريال إجمالي إيرادات.

الشركات المدعومة أظهرت أداء قويا بعد انتهاء البرنامج، إذ لا تزال 83% منها تعمل حتى اليوم، بينما نجحت 66% منها في تأمين استثمارات بعد استكمال البرنامج، في دلالة على قوة نماذج أعمالها وجاهزيتها الاستثمارية، وساهمت هذه الشركات أيضا في خلق أكثر من 85 وظيفة ضمن منظومة الابتكار المحلية.

دعم الجيل القادم من القيادات النسائية

الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد السعودية مازن البنيان قال "يؤكد إطلاق النسخة 4 من برنامج "المرأة والتكنولوجيا" التزامنا طويل الأمد بتعزيز قيادة المرأة في المشهد الرقمي والريادي في السعودية، وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع المؤسسين ذوي الإمكانات العالية من خلال ربطهم بالقدرات المناسبة، ومسارات رأس المال، والشبكات الاستراتيجية اللازمة للتوسع بفعالية في سوق تنافسية".

البنيان أضاف "نشهد اليوم الدور المتنامي الذي تلعبه رائدات الأعمال في دفع عجلة الابتكار، وتوسيع القطاعات الجديدة، والمساهمة في أهداف المملكة الأوسع في التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومتنوع من خلال تمكين جميع المواطنين، بمن فيهم النساء، من المشاركة الكاملة، ومع هذه الدفعة الجديدة، أولويتنا هي فتح الفرص بشكل أكبر، وتعزيز جاهزية المشاريع التجارية، ودعم الجيل القادم من القيادات النسائية اللواتي يشكلن اقتصاد المستقبل للسعودية".

مع استمرار التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في توسيع نطاق شركاتهن، صمم هذا البرنامج لمساعدتهن على تجاوز تلك العقبات، وعبر المسرعة ستستفيد المؤسِّسات من دعم مصمم خصيصا، ومنح تمويلية، وفرص إرشاد وتوجيه تمكن مشاريعهن من تحقيق نمو مستدام وإحداث تأثير طويل الأمد في مجتمعاتهن.

40 ألف مستفيدة من برامج الدعم

من جهته قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلك للأعمال والاستثمار أضوى الدخيل "نرى المزيد من النساء يبنين شركات ناشئة قوية في جميع أنحاء السعودية والمنطقة، التحدي الحقيقي هو مساعدة هذه الشركات على تجاوز المراحل المبكرة والنمو لتصبح شركات مستدامة".

الدخيل أضافت "من خلال برنامج (المرأة والتكنولوجيا)، نعمل مع شركائنا لدعم المؤسسين بالشبكات والموارد التي يحتاجونها للنمو وإحداث تأثير دائم، حيث دعمنا في مركز "فلك" أكثر من 180 شركة ناشئة وأكثر من 40 ألف مستفيد عبر برامج ذات تأثير كبير ودعم للنمو، ما يربط المؤسسين بالشبكات والموارد التي يحتاجونها"

البرنامج دعا مؤسِّسات الشركات الناشئة للتقدم بطلبات المشاركة الآن، حيث سيغلق باب التقديم في 16 مايو 2026، وستشارك المرشحات المقبولات في برنامج المسرعة اعتبارا من 14 يونيو من هذا العام.