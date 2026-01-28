الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
تقارير وتحليلات

السعودية تصدر حليب وألبان بـ 3.9 مليار ريال في 9 أشهر

باسم باوزير
باسم باوزير من من جدة
الاثنين 2 فبراير 2026 8:14 |2 دقائق قراءة
السعودية تصدر حليب وألبان بـ 3.9 مليار ريال في 9 أشهر

بلغ حجم الصادرات السعودية من الحليب والألبان خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، نحو 3.9 مليار ريال، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اطلعت عليها "الاقتصادية".

تقدر قيمة السوق الزراعية والصناعية لقطاع الألبان في السعودية بـ 22 مليار ريال في 2024، وفقا لما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المنتدى السعودي للألبان في الخرج، مشيرا إلى تحقيق السعودية اكتفاء ذاتيا بنسبة 129% من منتجات الألبان.

صادرات السعودية من الحليب والألبان خلال 2024 بلغت نحو 4.8 مليار ريال، بينما بلغت صادرات 2023 نحو 4.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي حجم الصادرات خلال الثلاث السنوات الأخيرة حتى سبتمبر 2025 بأكثر من 13 مليار ريال.

كمية الإنتاج السنوي المرخص من منتجات الألبان وحليب الأطفال تقدر بأكثر من 29 مليون زجاجة، تعادل 685 مليون كيلوجرام وأكثر من 818 مليون لتر.

البيانات أشارت إلى أن الإمارات أكثر الدول استيردا من السعودية خلال الأعوام الثلاث حتى سبتمبر الماضي بنحو 4 مليارات ريال، ثم الكويت 2.6 مليار، وعمان 1.3 مليار، ثم البحرين 1.1 مليار، فالعراق بنحو مليار، والأردن بـ 997 مليونا، ثم اليمن بـ 837 مليونا. 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قالت لـ"الاقتصادية" إن كمية حجم الصادرات السعودية من الألبان وحليب الأطفال خلال النصف الأول من 2025 بلغت 296.5 مليون كيلو.

كم عدد مصانع إنتاج الألبان وحليب الأطفال في السعودية؟

قالت لـ"الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن عدد مصانع إنتاج الألبان ومشتقاتها وحليب الأطفال في السعودية وصل إلى 218 مصنعا بنهاية النصف الأول من 2025.

الرياض تستحوذ على 65 مصنعا، وأيضا مكة المكرمة 65 مصنعا، بينما عدد المصانع في الشرقية 33، وفي المدينة المنورة 14، و11 مصنعا في القصيم، و3 مصانع في كلا من الجوف وتبوك، ومصنعان في حائل وعسير، ومصنع واحد لكل من جازان ونجران.

تستحوذ الخرج على أكثر من 70% من إنتاج السعودية للألبان، واعتمد البروتوكول الموقع بين السعودية والصين مايو الماضي، تصدير 13 منتجا من مشتقات الألبانبينها حليب الأطفال.

95 % من إنتاج السعودية للحليب مغطى بعلامة "سعودي قاب"

وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت في وقت سابق أن 95% من إنتاج السعودية للحليب مغطى بعلامة الجودة "سعودي قاب"، في خطوة تبرز التزام المنتجين بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، وضمان مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية الوطنية والدولية.

أضافت أن كمية إنتاج الحليب الخام في مشاريع الأبقار المتخصصة بحسب ما سجلته الإحصاءات بلغت 2.7 مليار لتر خلال 2024، حيث تصدرت الرياض الإنتاج بكمية بلغت 1.6 مليار لتر تلتها الشرقية بـ 1.1 مليار لتر فيما بلغ عدد الأبقار الحلوب في هذه المشاريع 233 ألف رأس.

تسعى الوزارة، باعتماد علامة الجودة المعتمدة "سعودي قاب"، إلى تعزيز موثوقية مستويات السلامة الغذائية وتعميق ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، حيث تُعد "سعودي قاب "إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الممارسات الزراعية المستدامة، ورفع حجم وجودة الإنتاج النباتي والحيواني، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

السعوديةوزارة الصناعة والثروة المعدنيةوزارة البيئة والمياه والزراعةالزكاة والضريبة والجماركالألبانرؤية 2030
