أزتيكا يكتب التاريخ .. أول ملعب يستضيف 3 افتتاحيات لكأس العالم

تتجه الأنظار إلى مدينة مكسيكو سيتي، حيث يواجه منتخب المكسيك منتخب جنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة ستكتب فصلا جديدا في تاريخ الملعب الشهير.

"أزتيكا"، أكبر ملعب في أمريكا اللاتينية، بسعة تكفي لـ 87500 متفرج تقريبا، سيصبح الأول الذي يستضيف 3 مباريات افتتاحية لكأس العالم.

الملعب، الذي افتُتح عام 1966، شهد عمليات تجديد شاملة، بلغت تكلفتها نحو 3.6 مليار بيزو (160 مليون يورو) واكتملت في أوائل 2026، بحسب موقع "يورونيوز"

ملعب محفور في تاريخ كرة القدم

رفع بيليه كأس العالم من أرضية الملعب في 1970 بعد أن قاد البرازيل للفوز على إيطاليا بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

شهدت النسخة نفسها أعظم مباراة في تاريخ كأس العالم، وهي مباراة نصف النهائي بين إيطاليا وألمانيا الغربية.

فازت بتلك البطولة إيطاليا بنتيجة 4-3 في الوقت الإضافي فيما عُرف بـ "مباراة القرن".

بعد 16 عاما، قاد دييجو مارادونا الأرجنتين إلى المجد على الملعب نفسه خلال بطولة 1986، متغلبا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

من الأرضية نفسها، في ربع النهائي ضد إنجلترا، سجل مارادونا هدفه المثير للجدل الذي استخدم فيه يده اليسرى.

وبعد أربع دقائق، سجل هدف القرن، بانطلاقة فردية لمسافة 60 مترا تجاوز فيها خمسة لاعبين إنجليز، والذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأعظم هدف في تاريخ كأس العالم.

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يتذكر المعماري المكسيكي ماوريسيو روشا إيتوربيدي بوضوح مباراة الأرجنتين وإنجلترا داخل ملعب أزتيكا.

قال "إنهم لم يروا لحظة استخدام ماردونا يده في تسديد الهدف من مكانهم، بينما اعترض بعض المشجعين الإنجليز القريبين، لكن الحكم احتسب الهدف في النهاية".

في المباراة الافتتاحية التي تقام اليوم، يرافق جنوب إفريقيا إرث مونديالي خاص، حيث استضافت البلاد نسخة 2010، أول بطولة تقام على أرض إفريقية، وأصبحت رمزا لصوت الفوفوزيلا الذي ميز البطولة.

سيستضيف الملعب خمس مباريات خلال كأس العالم 2026، ما يعيد مدينة مكسيكو إلى قلب الحدث الكروي العالمي مرة أخرى.

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الحماس يتزايد في العاصمة

تقع مدينة مكسيكو على ارتفاع 2240 مترا فوق سطح البحر، ما يُمثل تحديا بدنيا كبيرا للاعبين غير المعتادين على هذا الارتفاع، وقد ينعكس ذلك على مستوى التحمل البدني أثناء المباريات.

خارج الملعب، توافد المشجعون لالتقاط الصور، والتفاعل مع شخصية البطولة الرمزية، وزيارة أحد أشهر معالم الرياضة.

السبت الماضي، تجمع آلاف المشجعين في مكان قريب لتشكيل موجة بشرية عملاقة في محاولة لتحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس.

كأس عالم في ثلاث دول

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، لتكون بذلك أول بطولة عالمية تُقام في ثلاث دول، وأول بطولة تضم 48 فريقا، بعد أن كانت تضم 32 فريقا في السابق.

على مدار 39 يوما، من المتوقع أن يسافر ملايين المشجعين بين الدول المضيفة الثلاث، مع احتضان أمريكا الشمالية أكبر بطولة كأس عالم في تاريخ البطولة.

أما بالنسبة إلى مدينة مكسيكو، فإن الأنظار مُسلطة على المباراة الافتتاحية والملعب الذي يستعد لكتابة التاريخ من جديد.