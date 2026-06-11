تخصيص 1.2 مليار دولار لدعم كأس العالم في أمريكا .. و5 آلاف إنفاق الزائر الواحد

خصصت الحكومة الأمريكية أكثر من 1.23 مليار دولار لدعم العمليات الأمنية، وشبكات النقل العام، وأجهزة إنفاذ القانون في جميع المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 بحسب مسؤول في السفارة الأمريكية.

ستستضيف الولايات المتحدة 78 مباراة من أصل 104 مباريات، بما في ذلك جميع مباريات نصف النهائي الأربع والمباراة النهائية، وذلك في 11 مدينة أمريكية عالمية المستوى.

ويلعب المنتخب السعودي مبارياته في 3 مدن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا (ملعب مرسيدس-بنز في مدينة أتلانتا)، وأوروغواي (ملعب هارد روك في مدينة ميامي)، والرأس الأخضر (ملعب إن رجي في مدينة هيوستن).

500 موظف لمعالجة التأشيرات

دفعت وزارة الخارجية الأمريكية بأكثر من 500 موظف قنصلي إضافي حول العالم لمعالجة طلبات التأشيرات المرتبطة بالبطولة، مع المحافظة على أعلى المعايير الأمنية.

تم تصنيف جميع مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة ضمن أعلى مستويات تقييم الفعاليات الخاصة لدى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بما يضمن وجود ترتيبات أمنية اتحادية قوية ومنسقة.

استقبال 7 ملايين زائر

توقع استقبال ما بين 5 و7 ملايين زائر دولي، فإن الجماهير مدعوة إلى اكتشاف التنوع الواسع الذي تزخر به الولايات المتحدة، من ميامي إلى سياتل، ومن بوسطن إلى لوس أنجلوس.

يخطط أكثر من 80% من الزوار الدوليين لاستكشاف مناطق خارج المدن الرئيسية، ما يمنحهم فرصة خوض تجارب أمريكية متنوعة في مختلف المجتمعات المحلية.

وينتظر ينفق الزوار الدوليون أكثر من 5 آلاف دولار للشخص الواحد، أي ما يقارب ضعف متوسط إنفاق الزائر الدولي المعتاد، بما يبرز مستوى التفاعل الذي يتوقع أن تصاحبه جماهير كرة القدم العالمية