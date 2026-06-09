أسعار تذاكر كأس العالم 2026 تقفز حتى 885% مقارنة بمونديال قطر

أظهرت مقارنة أسعار تذاكر كأس العالم 2026 مع نسخة قطر 2022 ارتفاعات كبيرة في مختلف مراحل البطولة، ما يعكس التوسع التجاري المتزايد لأكبر حدث كروي في العالم.

وبحسب البيانات الواردة من موقع "سبورت جيلي"، ارتفع سعر تذكرة المباراة النهائية في الفئة الأولى من 1607 دولارات في مونديال قطر 2022 إلى 6370 دولارا في مونديال 2026، بزيادة بلغت نحو 296%. كما قفز سعر تذكرة الفئة الرابعة للنهائي من 206 دولارات إلى 2030 دولارا، بزيادة تقارب 885%.

صعود الأسعار

وشملت الزيادات جميع أدوار البطولة، ففي المباراة الافتتاحية ارتفعت تذكرة الفئة الأولى من 618 دولارا إلى 2735 دولارا، بزيادة تجاوزت 340%.

كما صعدت أسعار دور المجموعات من 220 دولارا إلى 575 دولارا للفئة الأولى، ومن 11 دولارا إلى 100 دولار للفئة الرابعة.

وفي الأدوار الإقصائية، ارتفعت أسعار تذاكر ربع النهائي للفئة الأولى من 426 دولارا إلى 1690 دولارا، بينما زادت أسعار نصف النهائي من 956 دولارا إلى 2780 دولارا. أما مباريات دور الـ16 فشهدت ارتفاعا من 275 دولارا إلى 890 دولارا للفئة الأولى.

وتظهر المقارنة أن أكبر الزيادات النسبية جاءت في الفئات الاقتصادية، إذ ارتفعت أسعار بعض التذاكر بأكثر من 8 أضعاف مقارنة بنسخة قطر، ما يشير إلى اتساع الفجوة بين أسعار النسختين.

وعلى الرغم من أن كأس العالم 2026 سيشهد زيادة عدد المنتخبات والمباريات مقارنة بنسخة 2022، فإن الأرقام الواردة في الصورة تعكس اتجاها واضحا نحو تسعير أعلى للتذاكر، خصوصا للمباريات الكبرى مثل الافتتاح والنهائي والأدوار الحاسمة.

وتؤكد الأرقام أن مونديال 2026 سيكون من بين الأغلى في تاريخ البطولة من حيث أسعار التذاكر، مع زيادات تراوحت بين 161% و885% بحسب المرحلة والفئة السعرية.

ارتفاعات حادة

شهدت أسعار تذاكر الفئة الثانية في كأس العالم 2026 ارتفاعات حادة مقارنة بمونديال قطر 2022، حيث قفز سعر تذكرة المباراة النهائية من 1003 دولارات إلى 4210 دولارات، بزيادة بلغت نحو 320%. كما ارتفع سعر تذكرة المباراة الافتتاحية من 440 دولارا إلى 1940 دولارا، بزيادة تجاوزت 340%.

وفي الأدوار الإقصائية، زادت أسعار تذاكر ربع النهائي للفئة الثانية بنحو 299% لتصل إلى 1150 دولارا، مقارنة بـ288 دولارا في قطر 2022، فيما ارتفعت أسعار دور الـ16 من 206 دولارات إلى 675 دولارا، بزيادة بلغت 228%.

أما مباريات دور المجموعات، فسجلت أقل نسبة ارتفاع بين المراحل الرئيسية، إذ ارتفعت من 165 دولارا إلى 430 دولارا بزيادة بلغت 161%. وتؤكد هذه الأرقام أن الزيادات في مونديال 2026 لم تقتصر على المقاعد المميزة، بل شملت أيضا الفئات المتوسطة التي تمثل الشريحة الأكبر من الجماهير.

أكبر زيادة سعرية

أظهرت أسعار تذاكر الفئة الثالثة في كأس العالم 2026 ارتفاعات كبيرة مقارنة بنسخة قطر 2022، حيث سجلت المباراة النهائية أكبر زيادة سعرية، بعدما قفزت التذكرة من 604 دولارات إلى 2790 دولارا، بارتفاع بلغ نحو 362%.

كما ارتفع سعر تذكرة المباراة الافتتاحية من 302 دولار إلى 1120 دولارا، بزيادة تجاوزت 270%، فيما زادت أسعار ربع النهائي من 206 دولارات إلى 725 دولارا، بارتفاع نسبته 252%.

وفي دور الـ16، ارتفعت التذاكر من 96 دولارا إلى 330 دولارا، بزيادة بلغت 244%، بينما تضاعفت أسعار نصف النهائي إلى أكثر من الضعف، من 357 دولارا إلى 720 دولارا.

أما دور المجموعات فسجل أقل نسبة نمو بين مراحل البطولة الرئيسية، إذ ارتفع سعر التذكرة من 69 دولارا إلى 150 دولارا بزيادة بلغت 117%.