يضع منح " أكوا باور " حقا حصريا في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في السعودية ومشتقاته الشركة في موقع إستراتيجي داخل مرحلة جديدة من تحولات الطاقة ، وإذا كانت "أرامكو" قد مثلت منذ 1933 واجهة السعودية في أسواق النفط، فإن " أكوا " تتقدم اليوم لدور في واجهة صادرات الطاقة الخضراء، مع تكليفها بتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتطوير مشاريع مرتبطة بالكهرباء المتجددة والأسواق الدولية.

فالتفويض، بحسب إعلان الشركة اليوم، يشمل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر والوقود الأخضر وذلك لتحقيق المستهدفات الوطنية، إضافة إلى تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ونقلها وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية. هذا التطور يمنح أكوا باور موقعا إستراتيجيا في سوق ناشئة لم تصل بعد إلى النضج التجاري الكامل.

ووفقا لبيانات الشركة، تبلغ محفظتها الحالية نحو 223 ألف طن سنويا، منها 3 آلاف طن سنويا قيد التشغيل ونحو 220 ألف طن سنويا تحت الإنشاء. وعلى مستوى الخطة بعيدة المدى، تستهدف الشركة رفع طاقتها في الهيدروجين الأخضر إلى ما يصل إلى مليون طن سنويا بحلول 2030.

"أكوا" حاضرة في الصناعة

لا تبدأ علاقة "أكوا" بالهيدروجين الأخضر من القرار. فالشركة حاضرة بالفعل في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي تمتلك فيه حصة صافية قدرها 33.3% إلى جانب "إير برودكتس" و"نيوم". ويستهدف المشروع إنتاج 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، بالاعتماد على نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وباستثمارات إجمالية تبلغ 8.5 مليار دولار، وفق بيانات الشركة.

كما تمتد تجربة الشركة خارج السعودية. ففي أوزبكستان، وقعت أكوا باور اتفاقية شراء للهيدروجين بطاقة 3 آلاف طن سنويا، إلى جانب اتفاقية شراء للطاقة المتجددة بقدرة تتراوح بين 52 و100 ميجاوات، وبقيمة عقد تبلغ 100 مليون دولار. كذلك وقعت الشركة مذكرة تفاهم ضمن "الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر" مع شركة سيفي الألمانية، بهدف أولي يتمثل في تصدير 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى أوروبا بحلول 2030.

الهيدروجين في مرحلة مبكرة

على المستوى العالمي، لا تزال سوق الهيدروجين الأخضر في مرحلة مبكرة. فبحسب وكالة الطاقة الدولية في تقرير Global Hydrogen Review 2026، تجاوز الطلب العالمي على الهيدروجين 100 مليون طن في 2025، لكن أغلبه لا يزال موجهاً للاستخدامات التقليدية في الصناعة والتكرير، فيما نما إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات 20% ليقترب من مليون طن فقط، أي أقل من 1% من إجمالي الإنتاج العالمي. بينما الإنتاج الملتزم به من الهيدروجين منخفض الانبعاثات قد يصل إلى 4.3 مليون طن بحلول 2030، وقد يرتفع إلى أكثر من 6 ملايين طن إذا اتخذت مشاريع قوية قرارات استثمار نهائية في 2026 أو 2027 وفقا للوكالة.

السعودية تملك الميزة النسبية

والهيدروجين الأخضر، يُنتج عبر التحليل الكهربائي للمياه باستخدام كهرباء متجددة. أما الهيدروجين الأزرق فيُنتج من الغاز أو الفحم مع احتجاز الكربون. لذلك تعتمد تنافسية الأخضر أساساً على تكلفة الكهرباء المتجددة، وسعر المحللات الكهربائية، وتكلفة التمويل، ومتطلبات النقل والتحويل إلى مشتقات مثل الأمونيا أو الميثانول.

من هنا تأتي أهمية السعودية المحتملة في هذا القطاع، إذ تمتلك موارد شمسية ورياحا ومساحات واسعة وخبرة في مشاريع الطاقة والبنية الصناعية.