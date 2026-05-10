أرباح "أكوا" السعودية الفصلية تتراجع 19.3% بضغط الضرائب المؤجلة

تراجعت أرباح شركة "أكوا" السعودية المتخصصة في الطاقة المتجددة، بنحو 19.3% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 344.8 مليون ريال، مقارنة مع 427.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

"أكوا" بررت التراجع عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، بأنه يعود إلى انخفاض خدمات تطوير وإنشاء المشاريع، وارتفاع تأثير الضرائب المؤجلة، رغم أنه قد تعويض ذلك جزئيا، بارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، إضافة إلى انخفاض المصروفات التمويلية.

من جهته نمت الإيرادات الفصلية بنسبة 2.8% لتتجاوز الملياري ريال، بدعم ارتفاع إنتاج الطاقة وزيادة إيرادات خدمات التشغيل والصيانة، وذلك رغم تأثرها جزئيا بانخفاض خدمات إدارة التطوير والإنشاءات، وذلك رغم تأثرها جزئيا بانخفاض خدمات إدارة التطوير والإنشاءات.

الشركة كانت قد عقدت شراكات إستراتيجية وتمويلات ضخمة للمساهمة في تحقيق الاستدامة وتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للطاقة النظيفة المتجددة، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" الرئيس الإقليمي للشركة في السعودية المهندس هشام طاشكندي.

محفظة أعمال الشركة تضمنت 109 في 15 دولة تجاوزت قيمتها المدارة 455 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2026، فيما بلغت قدرة الشركة على توليد الطاقة 95.7 جيجاوات، وتحلية المياه 9.7 مليون متر مكعب يوميا، فيما تنتج "أكوا" 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

"أكوا" التي تأسست في 2008، تعمل في تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه داخل وخارج السعودية، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى نحو 140 مليار ريال، ويملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأسمالها البالغة 44%.