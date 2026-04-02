"أكوا باور" السعودية تعلن تقييدا مؤقتا للإنتاج في مشروعي طاقة شمسية

أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية اليوم الخميس تقييدا مؤقتا للإنتاج في مشروعين من مشاريعها للطاقة الشمسية، بناء على توجيهات مشغل النظام ووفقاً لمتطلبات استقرار الشبكة الكهربائية، بحسب بيان نشر على "تداول".

محطة "الكهفة"، البالغة قدرتها 1425 ميجاواط كانت قد حصلت على شهادة التشغيل التجاري في نوفمبر الماضي، ودخلت في تقييد للإنتاج اعتبارا من 12 ديسمبر 2025، مع السماح بإنتاج جزئي ابتداء من 11 فبراير 2026.

أما محطة "الرس 2، البالغة قدرتها 2000 ميجاواط، فحصلت على شهادة التشغيل التجاري الأولي في سبتمبر الماضي، ودخلت في تقييد للإنتاج من 16 يناير الماضي، مع السماح بإنتاج جزئي ابتداء من 8 مارس الماضي.

الشركة قالت إن التقييد المؤقت لإنتاج الطاقة لا يزال محل اعتراض من قبل شركتي المشروع.

تُقدّر الإيرادات التراكمية محل الاعتراض لمحطة "الكهفة" حتى نهاية مارس الماضي مع المشتري الرئيس نتيجة لتقييد الإنتاج بنحو 95 مليون ريال، فيما تُقدّر الإيرادات التراكمية محل الاعتراض مع المشتري الرئيس حتى نهاية هذا الشهر لمحطة "الرس 2" نتيجة لتقييد الإنتاج بنحو 73 مليون ريال.

شركتا المشروعين قدمتا اعتراضهما، وهما حالياً في مرحلة تنفيذ تقييمات فنية تفصيلية تشمل تحليلاً مستقلاً من طرف ثالث، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاستعادة التشغيل الكامل للمحطات.