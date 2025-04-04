"أرامكو" تمنح مساهميها أعلى عائد توزيع بين عمالقة الطاقة

أعلنت "أرامكو السعودية" ، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، توزيع أرباح نقدية أساسية بواقع 82.1 مليار ريال عن الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل ارتفاعا 3.5 % على أساس سنوي.

وفقا لوحدة التحليل المالي في الاقتصادية، تمثل هذه التوزيعات عائد توزيع نقدي 4.9% للمساهمين عن آخر 12 شهرا، وفق آخر إغلاق للسهم الخميس الماضي عند 27.2 ريال.

عائد التوزيع النقدي لشركة أرامكو هو الأعلى بين المنافسين الكبار، فيما تراوح عوائد شركات الطاقة الخمس الكبرى (توتال وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) بين 1.8% و4.6%.

تأتي توزيعات "أرامكو السعودية" عن الربع الأول مع ارتفاع الأرباح 25.5% على أساس سنوي عند 32 مليار دولار، والأرباح المعدلة 25.5% إلى نحو 33.6 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار وكميات النفط المبيعة.

توزيعات أرامكو تمثل 68% من أرباحها للفترة نفسها

تعادل توزيعات أرامكو عن الربع الأول من العام الجاري 68% من أرباحها بعد الزكاة والضريبة للفترة ذاتها، مدعومة بتدفقات نقدية حرة بنحو 70 مليار ريال.

عائد توزيع نقدي أفضل من السوق

عائد التوزيع النقدي لأرامكو عن أخر 12 شهرا يتجاوز المتوسط في مؤشر تاسي الذي يتجاوز 3% قليلا، كما يقارب معدل السايبور (الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر).

توقف التوزيعات المرتبطة بالأداء

منذ الربع الثاني 2023 وحتى الربع الثالث من 2025 كانت الشركة توزع أرباحا مرتبطة بالأداء مع تحسن نتائج الشركة مع ارتفاع الأسعار والمبيعات، وكانت تُحسب على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة للشركة بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

وحدة التحليل المالي