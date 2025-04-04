الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 11 مايو 2026 | 24 ذُو الْقِعْدَة 1447
Logo
تقارير وتحليلات

"أرامكو" تمنح مساهميها أعلى عائد توزيع بين عمالقة الطاقة

إكرامي عبدلله
إكرامي عبدلله من الرياض
الأحد 10 مايو 2026 11:35 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"أرامكو" تمنح مساهميها أعلى عائد توزيع بين عمالقة الطاقة

أعلنت "أرامكو السعودية" ، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، توزيع أرباح نقدية أساسية بواقع 82.1 مليار ريال عن الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل ارتفاعا 3.5 % على أساس سنوي.

وفقا لوحدة التحليل المالي في الاقتصادية، تمثل هذه التوزيعات عائد توزيع نقدي 4.9% للمساهمين عن آخر 12 شهرا، وفق آخر إغلاق للسهم الخميس الماضي عند 27.2 ريال.

"أرامكو" بين أفضل عمالقة الطاقة أداء رغم الحرب.. وأرباحها 1.4 ضعفهم معا

حققت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في...

Sun, 10 2026

عائد التوزيع النقدي لشركة أرامكو هو الأعلى بين المنافسين الكبار، فيما تراوح عوائد شركات الطاقة الخمس الكبرى (توتال وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) بين 1.8% و4.6%.

تأتي توزيعات "أرامكو السعودية" عن الربع الأول مع ارتفاع الأرباح 25.5% على أساس سنوي عند 32 مليار دولار، والأرباح المعدلة 25.5% إلى نحو 33.6 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار وكميات النفط المبيعة.

أرباح أرامكو السعودية تفوق التوقعات وتسجل أول نمو منذ 2022

تفوقت أرباح شركة أرامكو السعودية على متوسط توقعات المحللين خلال...

Sun, 10 2026

توزيعات أرامكو تمثل 68% من أرباحها للفترة نفسها

تعادل توزيعات أرامكو عن الربع الأول من العام الجاري 68% من أرباحها بعد الزكاة والضريبة للفترة ذاتها، مدعومة بتدفقات نقدية حرة بنحو 70 مليار ريال.

كم تكلفة إنتاج برميل النفط في السعودية؟

ارتفعت تكلفة إنتاج النفط السعودي 11% العام الماضي، حيث قالت شركة...

Tue, 18 2025

عائد توزيع نقدي أفضل من السوق

عائد التوزيع النقدي لأرامكو عن أخر 12 شهرا يتجاوز المتوسط في مؤشر تاسي الذي يتجاوز 3% قليلا، كما يقارب معدل السايبور (الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر). 

توقف التوزيعات المرتبطة بالأداء

تراجعات "تاسي" تدفع عائد التوزيع النقدي لـ 21 شركة وصندوقا لتجاوز 6.5%

دفعت تراجعات الأسهم السعودية الأخيرة، عائد التوزيع النقدي لـ21...

Wed, 04 2025

منذ الربع الثاني 2023 وحتى الربع الثالث من 2025 كانت الشركة توزع أرباحا مرتبطة بالأداء مع تحسن نتائج الشركة مع ارتفاع الأسعار والمبيعات، وكانت تُحسب على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة للشركة بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

وحدة التحليل المالي

التعريفات
توزيعات الأرباحتوزيعات نقديةأرامكو السعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية