أرامكو تحافظ على تدفقات نقدية قوية خلال 2025 رغم تراجع الأرباح

حققت شركة الزيت العربية السعودية " أرامكو " صافي أرباح خلال عام 2025 بلغ نحو 348 مليار ريال، بانخفاض يقارب 12% مقارنة بالعام السابق له.

كما بلغت الأرباح المعدلة نحو 392.5 مليار ريال، متراجعة بنحو 5% على أساس سنوي، متأثرة بانخفاض الإيرادات، كما تأثرت بتكاليف تشغيلية مرتبطة بانخفاض في القيمة وخسائر إعادة تقييم، كان أبرزها ما يتعلق بشركة "سابك" التابعة لأرامكو.

أما على أساس فصلي، فقد سجلت الشركة 66.6 مليار ريال أرباحًا خلال الربع الرابع، لتسجل بذلك أدنى أرباح فصلية منذ عام 2020 تقريبا، نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بانخفاض في القيمة وخسائر إعادة التقييم التي تم تسجيلها خلال الربع الأخير من العام.

تضاعفت الأرباح المعدلة لقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق بنحو ثلاث مرات لتصل إلى 37.6 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

كما استقرت نسبة استخدام قطاع التكرير من إنتاج أرامكو من النفط الخام عند نحو 53% خلال العام الماضي.

في المقابل، تراجعت الأرباح المعدلة لقطاع التنقيب والإنتاج بنحو 8.5% لتصل إلى 732.9 مليار ريال، متأثرة بانخفاض أسعار النفط.

نمو إيرادات الغاز رغم تراجع المبيعات الإجمالية

تراجعت إيرادات أرامكو خلال عام 2025 بنحو 5% لتصل إلى حوالي 1.6 تريليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية، رغم ارتفاع الكميات المباعة.

وشكلت المنتجات المكررة والكيميائية نحو نصف مبيعات الشركة خلال العام الماضي، متجاوزة مبيعات النفط الخام التي بلغت نحو 46% من إجمالي المبيعات.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الغاز الطبيعي والسوائل بنحو 22% لتصل إلى 65.1 مليار ريال، لتشكل بذلك نحو 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

زيادة الإنتاج من الغاز ورفع مستهدفات 2030

ارتفع إنتاج أرامكو من الغاز الطبيعي والإيثان بنحو 4.9% خلال العام الماضي ليصل إلى 11.36 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، ضمن جهود الشركة لتعزيز موثوقية أعمال التنقيب والإنتاج.

وخلال الربع الثالث من العام، رفعت الشركة مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع من 60% مقارنة بعام 2021 إلى 80% بحلول عام 2030.

ومع تحقيق هذا النمو، تتوقع الشركة زيادة تتجاوز مليون برميل يوميا في إنتاج السوائل المصاحبة عالية القيمة، ما قد يرفع إجمالي إنتاج الغاز والسوائل المصاحبة إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يوميا بحلول 2030.

مشاريع توسعية في النفط والغاز

واصلت أرامكو تنفيذ خططها لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع، وتشمل هذه الخطط تطوير حقلي المرجان والبري، المتوقع اكتمالهما خلال العام الجاري، حيث سيضيفان طاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 300 ألف برميل يوميًا و250 ألف برميل يوميًا على التوالي.

كما أحرزت الشركة تقدما في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، بما في ذلك مشروع حقل الطلوف، حيث من المتوقع أن تتم معالجة 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام بحلول عام 2026.

ووفقا لبيان الشركة، بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية نحو 12.89 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، بينما ارتفع إنتاج المواد السائلة (النفط الخام وسوائل الغاز) إلى 10.67 مليون برميل يوميًا.

التدفق النقدي الحر يسجل أعلى مستوى في 11 فصلا

سجلت أرامكو تدفقًا نقديا حرا خلال الربع الرابع بلغ 103 مليارات ريال، بزيادة 27% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى خلال 11 فصلًا، بدعم من انخفاض النفقات الرأسمالية خلال الفترة.

وبنهاية العام، بلغ التدفق النقدي الحر نحو 320.4 مليار ريال، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع صافي النقد من أنشطة التشغيل رغم الارتفاع في النفقات الرأسمالية

وتستخدم الشركة التدفقات النقدية الحرة لتقييم حجم النقد المتاح لأنشطة التمويل، بما في ذلك توزيعات الأرباح، وتعرف الشركة التدفق النقدي الحر بأنه صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية.