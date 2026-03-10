الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 14 مارس 2026 | 25 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.04
(-4.48%) -0.33
مجموعة تداول السعودية القابضة140
(-0.28%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين128
(-0.23%) -0.30
شركة الخدمات التجارية العربية111.1
(0.36%) 0.40
شركة دراية المالية5.17
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.96
(-1.08%) -0.38
البنك العربي الوطني20.76
(-1.14%) -0.24
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.54
(2.20%) 0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.21
(-1.10%) -0.18
بنك البلاد26.24
(-2.02%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل10.23
(-1.73%) -0.18
شركة المنجم للأغذية49.16
(0.33%) 0.16
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.68
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.85
(0.61%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية137.3
(1.33%) 1.80
شركة الحمادي القابضة25.94
(0.54%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين12.35
(1.15%) 0.14
أرامكو السعودية26.86
(-1.10%) -0.30
شركة الأميانت العربية السعودية13.02
(-0.61%) -0.08
البنك الأهلي السعودي40.42
(0.05%) 0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(0.25%) 0.08
تقارير وتحليلات

190.4 مليار ريال إنفاق رأسمالي لـ "أرامكو" في عام

ماجد الخالدي
الثلاثاء 10 مارس 2026 9:55 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
أكدت أرامكو أن حجم النفقات الرأسمالية العام الماضي بلغ 190.4 مليار ريال ريال وهي تزيد بنحو 0.8% عن 2024، كما جاءت النفقات ضمن الحد الأدنى من تقديرات العام الماضي والتي كانت مقدرة بين 195 - 206.3 مليار ريال.

تأتي النفقات الرأسمالية مدعومة في المقام الأول إلى مراحل تنفيذ مشاريع الغاز الاستراتيجية وزيادة إنتاج النفط الخام.

النفقات التشغيلية لقطاع التنقيب والإنتاج بلغت 141.6 مليار ريال، ما يمثل 72% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للعام كاملا.

ارتفع الإنفاق على قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق إلى 43.8 مليار ريال بزيادة 12.4% بفعل التقدم في مشروع بناء مرفق تكسير بخاري للبتروكيماويات المتكامل في المصفاة التي تطورها "إس-أويل" وتوسعة مشروع أميرال في مصفاة ساتورب.

كانت الشركة قد أشارت إلى أن الاستثمارات الرأسمالية المقدرة لعام 2026 تقدر ما بين 187.5 - 206.3 مليار ريال في ضوء مزيد من النمو المتوقع حتى منتصف العقد الحالي تقريبا، وذلك ينسجم مع إيمان الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة، لتلبية الطلب المتنامي.

التعريفات
النفطأرامكوأرامكو السعوديةالانفاق الرأسمالي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية