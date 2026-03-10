190.4 مليار ريال إنفاق رأسمالي لـ "أرامكو" في عام

أكدت أرامكو أن حجم النفقات الرأسمالية العام الماضي بلغ 190.4 مليار ريال ريال وهي تزيد بنحو 0.8% عن 2024، كما جاءت النفقات ضمن الحد الأدنى من تقديرات العام الماضي والتي كانت مقدرة بين 195 - 206.3 مليار ريال.

النفقات التشغيلية لقطاع التنقيب والإنتاج بلغت 141.6 مليار ريال، ما يمثل 72% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للعام كاملا.

ارتفع الإنفاق على قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق إلى 43.8 مليار ريال بزيادة 12.4% بفعل التقدم في مشروع بناء مرفق تكسير بخاري للبتروكيماويات المتكامل في المصفاة التي تطورها "إس-أويل" وتوسعة مشروع أميرال في مصفاة ساتورب.

كانت الشركة قد أشارت إلى أن الاستثمارات الرأسمالية المقدرة لعام 2026 تقدر ما بين 187.5 - 206.3 مليار ريال في ضوء مزيد من النمو المتوقع حتى منتصف العقد الحالي تقريبا، وذلك ينسجم مع إيمان الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة، لتلبية الطلب المتنامي.