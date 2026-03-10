190.4 مليار ريال إنفاق رأسمالي لـ "أرامكو" في عام

أكدت أرامكو أن حجم النفقات الرأسمالية العام الماضي بلغ 190.4 مليار ريال ريال وهي تزيد بنحو 0.8% عن 2024، كما جاءت النفقات ضمن الحد الأدنى من تقديرات العام الماضي والتي كانت مقدرة بين 195 - 206.3 مليار ريال.
تأتي النفقات الرأسمالية مدعومة في المقام الأول إلى مراحل تنفيذ مشاريع الغاز الاستراتيجية وزيادة إنتاج النفط الخام.
النفقات التشغيلية لقطاع التنقيب والإنتاج بلغت 141.6 مليار ريال، ما يمثل 72% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للعام كاملا.
ارتفع الإنفاق على قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق إلى 43.8 مليار ريال بزيادة 12.4% بفعل التقدم في مشروع بناء مرفق تكسير بخاري للبتروكيماويات المتكامل في المصفاة التي تطورها "إس-أويل" وتوسعة مشروع أميرال في مصفاة ساتورب.
كانت الشركة قد أشارت إلى أن الاستثمارات الرأسمالية المقدرة لعام 2026 تقدر ما بين 187.5 - 206.3 مليار ريال في ضوء مزيد من النمو المتوقع حتى منتصف العقد الحالي تقريبا، وذلك ينسجم مع إيمان الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة، لتلبية الطلب المتنامي.