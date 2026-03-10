السبت, 14 مارس 2026 | 25 رَمَضَان 1447
تقارير وتحليلات

"أرامكو" ترفع إنتاجها اليومي من الغاز إلى 11.36 مليار قدم مكعب

ماجد الخالدي من الرياض
الثلاثاء 10 مارس 2026 10:13 |1 دقائق قراءة
ارتفع إنتاج أرامكو السعودية من الغاز الطبيعي والإيثان بنحو 4.9% خلال العام الماضي ليصل إلى 11.36 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، وذلك ضمن جهودها لتعزيز موثوقية قطاع التنقيب والإنتاج.

الشركة رفعت خلال الربع الثالث مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع من 60% خلال 2021 إلى 80% بحلول 2030، ومع هذا النمو فإن الشركة تتوقع زيادة تتجاوز مليون برميل يوميا في إنتاج السوائل المصاحبة عالية القيمة، ونتيجة لذلك فإن إجمالي الغاز والسوائل المصاحبة المتوقعة تبلغ نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي بحلول 2030.

وفقا لبيان الشركة، فقد بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 12.89 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، فيما ارتفع إنتاج المواد السائلة (النفط الخام وسوائل الغاز) إلى 10.67 مليون برميل يوميا

مشروعات توسعية في النفط والغاز

واصلت أرامكو تنفيذ خططها لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع وتشمل هذه الخطط تطوير حقل المرجان والبري، المتوقع اكتماله خلال العام الجاري، حيث سيضيفا طاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 300 ألف برميل في اليوم و 250 ألف برميل يومي على التوالي.

في وقت سابق من العام الماضي، أحرزت الشركة تقدما في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، في حقل الطلوف حيث من المتوقع أن تتم معالجة 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام في 2026.

التعريفات
أرامكوالغازالسعودية
