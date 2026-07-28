أسهم برنامج التأمين ضد العيوب الخفية في السعودية، في تحسين جودة البناء، حيث تراجعت المخالفات الإنشائية إلى 5%، بعد أن كانت تصل إلى 34% قبل التطبيق، عاكسا نجاح الإجراءات التنظيمية في حماية الأرواح والممتلكات ورفع جودة المشاريع، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان.

العجلان ذكر على هامش ورشة "تحقيق السلامة في مواقع التشييد" التي استضافتها غرفة جدة، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، أن حجم المشاريع المطروحة في السوق السعودية يتجاوز مئات المليارات، منها 29.5 مليار ريال لمشاريع معلنة خلال يونيو 2025، بخلاف التي ينفذها القطاع الخاص.

عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات المسجلة لدى الهيئة السعودية للمقاولين، بلغ أكثر 70 ألف منشأة حتى نهاية 2025، ما يعكس النمو المتواصل الذي يشهده القطاع، وفقا للعجلان.

ورشة "تحقيق السلامة في مواقع التشييد" التي استضافتها غرفة جدة. صورة(7)

بين أن المملكة تشهد تنفيذ مشاريع تنموية وإنشائية غير مسبوقة، ما يستدعي تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، مبينا أن القطاع يشهد تحولا مستمرا نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

خلال الورشة تم استعراض النمو الكبير لحجم المشروعات الإنشائية في السعودية، حيث بلغ حجم المعروضة العام الماضي 3 تريليون ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المنضمة لقطاع المقاولات 36.5 ألف بارتفاع 29.5% على أساس سنوي.

من جهته تجاوز إجمالي الرخص الإنشائية الصادرة عن الأمانات والبلديات العام الماضي 109.4 ألف رخصة بنمو 8% عن العام السابق، فيما ارتفع عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الماضية ليصل إلى 4.4 مليون عامل، وفقا لبيانات رسمية.