يحمل العام الجاري آفاقا واسعة لنمو قطاع السيارات والتنقل في السعودية، مع ترقب إعلانات جديدة في القطاع خلال الفترة المقبلة، تقودها استثمارات ضخمة ضخها صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، لإطلاق قدرات صناعة السيارات في السعودية.

يركز الصندوق في إستراتيجية 2026 -2030، ضمن منظومة الصناعات المتقدمة والابتكار، على بناء اقتصاد السعودية المستقبلي، عبر تطوير تجمعات صناعية ناشئة تعزز توطين صناعات، بينها السيارات والتنقل المتقدم، إذ يواصل التزامه بدفع التحول في هذا القطاع الحيوي.

خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، أسهم الصندوق في تطوّر صناعة السيارات والتنقل، عبر استثمارات أسهمت في إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة في فبراير من العام الماضي.

المجمع يشكل منظومة اقتصادية تنطلق منها صناعة السيارات في السعودية وتقود قطاع النقل والسيارات في المنطقة.

بدأت مسيرة الصندوق في تمكين صناعة المركبات والتنقل وإطلاق قدراتها عام 2018، مع الاستثمار في شركة السيارات الكهربائية العالمية "لوسيد"، ثم افتتاح مصنع للشركة في مجمع الملك سلمان، لتعلن في سبتمبر 2023 إنتاج أولى سياراتها، مستهدفا إنتاج 150 ألف سيارة بحلول 2029.

أولى سياّرات "سير" وانطلاق مصنع "هيونداي"؟

بحلول مطلع الربع الأخير من العام الجاري، من المنتظر أن تكشف شركة "سير"، أول علامة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، عن أول سياراتها، بعدما أسهمت في تعزيز وزيادة المحتوى المحلي في السعودية عبر 27 اتفاقية توريد مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال.

كان الصندوق قد أطلق "سير" عام 2022 كأول علامة تجارية محلية لتصنيع السيارات في السعودية، وهي مشروع مشترك مع شركة "فوكسكون" الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، بشراكة إستراتيجية مع شركة "بي أم دبليو".

في الوقت ذاته، يستعد مصنع شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات" في مجمع الملك سلمان لبدء الإنتاج في شهر ديسمبر المقبل، مستهدفاً الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية 50 ألف سيارة.

وُضع حجر أساس المصنع في مايو من العام الماضي، كمنشأة تصنيع لشركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "هيونداي موتور".

مصنع للإطارات وتوطين لسلاسل الإمداد

بحلول نهاية عام 2027، من المتوقع إطلاق الإنتاج الفعلي من مصنع شركة "بيريللي" للإطارات في مجمع الملك سلمان، الذي بدأت أعمال الإنشاء فيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

كان صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروعاً مشتركا مع "بيريللي" عام 2023 لإنشاء مصنع للإطارات في السعودية، ليسهم في تلبية الطلب المحلي والتوسع إقليمياً وعالمياً.

الشركة وقّعت اتفاقيات إستراتيجية مع "سير" و"لوسيد" و"هيونداي" لتوريد الإطارات بالسعودية ضمن علامات الشركة التجارية المصنعة محلياً "بيريللي" والعلامة التجارية الوطنية الجديدة. أيضا، وقعت الشركة اتفاقية مع "سابك" لتوريد المواد الخام اللازمة لصناعة إطارات السيارات.

"تسارع لاستثمارات التنقل" تسعى خلال هذا العام لتطوير منظومة صناعة السيارات في السعودية وزيادة المحتوى المحلي من خلال توطين سلاسل الإمداد بإطلاق "مركز تسارع للمورّدين" لاستضافة موردي السيارات العالميين من الفئة الأولى.

كان الصندوق أطلق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارع" عام 2023، بهدف تطوير حلول تقنيات الجيل القادم في مجال التنقل الذاتي، بما في ذلك تطوير نظام متكامل يتكون من مركبات كهربائية ذاتية القيادة، وبنية تحتية متخصصة، ومنصة لخدمات التنقل.

أطلقت "تسارع" مع شركائها من القطاع الخاص شركة "مجمع مسارات للتنقل" التي بدورها تتولى إنشاء مجمع مختص بحلول سلاسل الإمداد لقطاع السيارات والتنقل في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

توسيع شبكة للشحن بين المدن

قامت شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ) بتوسيع شبكة للشحن بين المدن عن طريق التوسع بافتتاح محطات جديدة على الطرق السريعة: الرياض-القصيم، والرياض-الدمام، والمدينة المنورة -جدة التي تعد من ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة لربط المدن الرئيسية في السعودية بشبكة موثوقة وفائقة السرعة، وتمكين التنقل الكهربائي لمسافات طويلة بسلاسة.

أطلق الصندوق في 2023 شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ) للإسهام في تطوير منظومة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ونشر محطات الشحن السريع في مواقع إستراتيجية حول السعودية.

تم افتتاح أولى مواقع الشحن السريع في يناير 2024 بواجهة روشن، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق أكثر من 250 موقفا لشحن المركبات يعمل بالتيار المستمر عالي الجهد، في أكثر من 50 موقعاً في السعودية، داخل المدن وعلى الطرق السريعة.