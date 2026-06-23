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الثلاثاء, 23 يونيو 2026 | 7 مُحَرَّم 1448
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الطاقة

النفط يعاود الصعود مع ترقب تطورات الإمدادات عبر مضيق هرمز

«رويترز»
«رويترز»
الثلاثاء 23 يونيو 2026 6:13 |2 دقائق قراءة
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النفط يعاود الصعود مع ترقب تطورات الإمدادات عبر مضيق هرمز

انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد الجلسة السابقة، بدعم من التفاؤل الحذر إزاء المحادثات بين أمريكا وإيران، في حين يترقب المستثمرون إشارات أوضح على إحراز تقدم بشأن استئناف تدفقات الخام عبر مضيق هرمز.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 0.5% لتصل إلى 78 دولارا للبرميل، فيما صعد خام تكساس إلى 74 دولارا للبرميل، وانخفضت الأسعار بأكثر من 3% أمس الاثنين بعد أن منحت أمريكا إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية.

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جاءت التطورات بعد عطلة نهاية الأسبوع التي بدا فيها الاتفاق مهددا بعد أن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستئناف الحرب إذا أغلقت إيران مضيق هرمز.

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عودة الأسعار لما قبل الحرب ستتأخر

قال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم واترر "لا تزال هناك جرعة سائدة من الشك في السوق، متجذرة في انعدام الثقة بشدة بين واشنطن وطهران، ما يشير إلى أن أي عودة إلى أسعار النفط قبل الحرب من المرجح أن تتأخر وليس أن تكون فورية".

ذكر ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال" أمس الاثنين أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش للأسلحة لضمان "الشفافية النووية"، وقال لاحقا للصحفيين "إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم تتصرف بشكل لائق، فسأفعل ما يجب عليّ فعله".

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أضاف واترر "كانت السوق قد أخذت في الحسبان التفاؤل بشأن خارطة الطريق وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، لكن المتعاملين يتخذون الآن نهجا أكثر حذرا في انتظار أدلة ملموسة على أن الاتفاق سيصمد، وحركة المرور ستعود إلى طبيعتها".

بيانات تتبع السفن أظهرت أن ناقلتي نفط خام تحملان مليوني برميل من النفط، أبحرتا عبر مضيق هرمز أمس الاثنين، في إشارة إلى انتعاش حركة المرور بعد تراجع التدفقات يوم الأحد بسبب المخاوف بشأن المرور عبر المضيق.

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أدنى مستوى لمخزونات أمريكا في 43 عاما

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين، أن مخزونات الخام في الاحتياطي الاستراتيجي انخفضت الأسبوع الماضي إلى 331.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 1983، مع تقلص الإمدادات في أعقاب اندلاع الصراع بين أمريكا وإيران.

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الطاقةالنفطأوبكبرنتتكساسأمريكاإيران
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