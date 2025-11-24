ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك نتيجة زيادة ثقة المستثمرين في احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، يخفف العقوبات الغربية المفروضة على الخام الروسي.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا أو 1.29% إلى 63.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 78 سنتًا أو 1.34% إلى 58.84 دولار، بعد أن أغلق الخامان يوم الجمعة عند أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية

قال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كريستوفر والر إن البيانات الحالية تشير إلى ضعف سوق العمل بما يكفي لتبرير خفض جديد للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع ربط أي قرارات لاحقة ببيانات ما بعد انتهاء الإغلاق الحكومي. ويرى محللون أن خفض أسعار الفائدة قد يدعم النمو الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط عبر تقليل تكاليف الاقتراض.

محادثات السلام في أوكرانيا

سعت الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى تقليص الخلافات حول خطة السلام لإنهاء الحرب مع روسيا بعد تعديلات على مقترح أمريكي، وسط تقديرات بأن الأسواق تراقب تداعيات أي تقدم سياسي على العقوبات.

وأشار محللون إلى أن انخفاض أسعار النفط مؤخرا يعود إلى التقدم في مفاوضات السلام، إلا أنهم يرون أن تقليص علاوة المخاطر بأكثر من 5% قد يكون مبالغا فيه مع استمرار احتمالات تجدد التوترات.

تأثير العقوبات على روسيا

قال محللون إن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، أحدثت اضطرابات تدعم عادة الأسعار، إلا أن السوق لا تزال منشغلة بمحادثات السلام.

وأظهرت حسابات أن إيرادات النفط والغاز الحكومية الروسية قد تنخفض في نوفمبر بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 520 مليار روبل (6.59 مليار دولار)، نتيجة تراجع أسعار النفط وارتفاع قيمة الروبل.