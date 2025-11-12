أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 دون تغيير، حيث توقعت أن يسجل النمو 1.3 مليون برميل يومياً، وهي نفس التوقعات التي تم الإعلان عنها في تقرير أبريل الماضي. جاء هذا التعديل للشهر السابع على التوالي، ما يشير إلى استقرار في التوقعات الخاصة بالطلب العالمي في العام الحالي.

توقعات الطلب في 2024

أما بالنسبة لعام 2024، فقد أبقت أوبك أيضاً على تقديراتها لنمو الطلب العالمي عند 1.3 مليون برميل يومياً، مما يعكس الاستقرار في السوق بشكل عام.

توقعات نمو الطلب في 2026

فيما يتعلق بتوقعات الطلب في عام 2026، أكدت أوبك أنها تتوقع زيادة في الطلب بواقع 1.4 مليون برميل يومياً، دون أي تغيير عن تقريرها السابق في الشهر الثالث على التوالي.

أوبك ترفع توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج "أوبك+"

رفع التوقعات للعام 2025

رفعت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج تحالف "أوبك+" في عام 2025، حيث توقعت أن يزيد المعروض بواقع 0.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بالتوقعات السابقة.

في المقابل، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج "أوبك+" في 2024 عند 0.6 مليون برميل يومياً، مما يعكس توقعات مستقرة في هذا المجال.

توقعات النمو الاقتصادي العالمي

أبقت أوبك على توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي دون تغيير لهذا العام والعام المقبل. يتوقع تقرير المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% في 2023 و2.1% في 2024، في حين تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الصيني بنحو 4.8% في 2023 و4.5% في 2024.

وكان الانخفاض الأكبر في الإنتاج قد جاء من الدول خارج تحالف "أوبك+"، حيث انخفض إنتاجها في أكتوبر بنحو 106 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 14.564 مليون برميل يومياً.

أبلغت السعودية منظمة أوبك بأنها قد رفعت إنتاجها النفطي خلال أكتوبر 2023 بواقع 36 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر سبتمبر، ليصل إلى 10.002 مليون برميل يومياً.