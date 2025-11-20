ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد الخسائر المسجّلة في جلسة أمس، بينما يقيّم المتعاملون المقترحات الأمريكية الأخيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ويترقبون الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لوقف التعاملات مع شركتين روسيتين كبيرتين في قطاع النفط.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.33%، إلى 63.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، أو 0.40%، إلى 59.68 دولار.

وكان الخامان قد تراجعا بنحو 2% في جلسة الأربعاء.

إشارات أمريكية بشأن إنهاء الحرب

وجاءت المكاسب بعدما أفاد تقرير لرويترز بأن الولايات المتحدة بعثت بإشارات إلى أوكرانيا للقبول بإطار عمل صاغته واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا، ويتضمن التخلي عن أراضٍ وبعض الأسلحة، وذلك وفقًا لمصدرين مطلعين.

عقوبات أمريكية واقتراب نهاية المهلة

وفي إطار جهود واشنطن لإنهاء الصراع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما من أكبر المنتجين والمصدرين للنفط في روسيا. ومن المقرر انقضاء المهلة الممنوحة لإنهاء التعاملات مع الشركتين في 21 نوفمبر.

تحركات روسية لحماية أصولها

ولحماية إحدى شركاتها التابعة من العقوبات الأمريكية، خفّضت روسنفت حصتها في شركة أنابيب كردستان—التي تدير خط الأنابيب الرئيسي في إقليم كردستان العراق والمستخدم في تصدير النفط—إلى أقل من 50%.