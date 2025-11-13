الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الطاقة

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 13 نوفمبر 2025 12:14 |1 دقائق قراءة
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 790 ألف برميل يوميا من 710 آلاف في تقريرها الشهري الذي نشر اليوم الخميس.

الوكالة قالت: إن المعروض العالمي سيرتفع أيضا بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا هذا العام مقابل 3 ملايين في توقعات سابقة.

بحسب التقرير، فقد زادت الإمدادات النفطية العالمية بمقدار 6.2 مليون برميل يوميا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

الوكالة الدولية تتوقع فائضا مع زيادة الإمدادات

 تتوقع الوكالة تسجيل فائض عالمي بنحو 4 ملايين برميل يوميا في العام المقبل مع استمرار زيادة المعروض، بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر الماضي.

يأتي هذا في ضوء عدم وضوح رؤية الوكالة بشأن أثر الاضطرابات الأخيرة في الرسوم التجارية أو العقوبات الأمريكية الجديدة على المنتجين الروس.

التقرير الشهري ذكر أن "موازين سوق النفط العالمية تبدو غير متوازنة بشكل متزايد، حيث تتقدم إمدادات النفط العالمية بينما لا يزال نمو الطلب متواضعًا بالمعايير التاريخية".

