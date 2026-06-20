النفط يرتفع بعد تأجيل اجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا اليوم الجمعة، بعد تأجيل اجتماع كان مقررا بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا.

العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت 0.9% إلى 80.57 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2%، مسجلا 77.54 دولار للبرميل.

وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة تأجيل اجتماع كان مقررا بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا اليوم، لكنها ذكرت أن الترتيبات ‌جارية لإجراء محادثات في الأيام المقبلة.

الوزارة قالت إن الاجتماع لم يعد مُلحا بعدما جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن ⁠إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا ⁠إلكترونيا.

أهم بنود الاتفاق الامريكي الإيراني أهم بنود الاتفاق

كانت أسعار النفط تتجه نحو انخفاض أسبوعي كبير مع عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها تدريجياً بعد اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مما خفف من حدة أكبر صدمة في إمدادات النفط الخام العالمية على الإطلاق.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أنها رفعت الحصار المفروض على حركة المرور من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

لكن مركز المعلومات البحرية المشترك، وهو هيئة معلومات بحرية رئيسية، نصح السفن التي تسعى إلى المرور عبر مضيق هرمز باستخدام طريق بالقرب من ساحل عمان لمحاولة تجنب الألغام.

يتوقع محللون أن يؤدي الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.

كان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب.

على صعيد الطلب، قالت ​منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها ​عن توقعات النفط العالمية لعام 2026 إن الطلب العالمي سيرتفع إلى 113.3 مليون برميل يوميا في 2030 من 105.1 مليون في 2025.

سفن وناقلات ما زالت عالقة في مضيق هرمز : "رويترز" __2026-06-19T081319Z_1436305897_RC2TWLA8KMJ6_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-OMAN-HORMUZ-1781857045

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في وقت سابق اليوم إن نحو 700 سفينة تبحر عبر مضيق هرمز، وأكد أن السفن تعبر المضيق "بسلاسة" بحسب قوله.

استؤنفَت حركة الملاحة في الممر المائي الدول، حيث كتبت مجموعة "كبلر" لتتبّع الملاحة البحرية في منشور على منصة "إكس" إن الحركة في المضيق عادت "على نحو متوازن في الاتجاهين".