"بنك أوف أمريكا" يخفض توقعاته لنفط برنت في 2026 إلى 82 دولاراً مع عودة الملاحة لمضيق هرمز

خفّض "بنك أوف أميركا" توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في عام 2026 إلى 82 دولاراً للبرميل من 93 دولاراً، بعد أن أطلقت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز موجة جديدة من عمليات البيع.

وأشار البنك، في تقرير صدر يوم الخميس، إلى أن معدل سعر نفط برنت المرجعي قد سجل 90 دولاراً للبرميل في النصف الأول من العام، وهو ما يعني أن السعر سيتراوح بين 70 و80 دولاراً خلال معظم النصف الثاني.

بذلك، ينضم البنك الأمريكي إلى مجموعة من بيوت الخبرة العالمية التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط بعد توصل الولايات المتحدة الأميركية وإيران لاتفاق قد ينهي حرباً أدت إلى أسوأ أزمة طاقة تجاوزت في حدتها صدمة الثورة الإيرانية عام 1979 و حرب الخليج الأولى عام 1991.

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وكان بنك "غولدمان ساكس" قد خفض توقعاته لسعر برنت في الربع الأخير من العام إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 90 دولاراً.

إلا أن محللي "بنك أوف أميركا" حذروا من أن عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية في الخليج ستستغرق عدة أشهر بسبب عدد من العقبات، ومنها عمليات إزالة الألغام، وهو ما قد يُبقي سوق النفط في حالة عجز حتى الربع الأخير من العام. وفي السياق نفسه، توقع البنك أن تسجل السوق العالمية في 2026 عجزاً في الإمداد بمعدل 2.6 مليون برميل يومياً، بعكس توقعات ما قبل الحرب التي كانت تشير الى فائض يبلغ مليوني برميل يومياً.

ورجح البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2027، مع عودة فائض يقارب مليون برميل يومياً الى السوق، ولكن بشرط صمود الاتفاق الذي ينهي النزاع، في حين خفّض "غولدمان ساكس" المتوسط 5 دولارات ليصبح 75 دولاراً للبرميل.