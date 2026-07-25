هبطت العقود الآجلة ‌للنفط يوم الجمعة بأكثر من 4% بعد أن ذكرت مصادر أن الصين بدأت حملة لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة.

ارتفع ​الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا الأسبوع مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات الصاروخية وانخفاض حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى حد بعيد وهجوم الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.

لكن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت عند التسوية 3.88% إلى 96.78 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 100 دولار في الجلسة السابقة لأول مرة منذ مايو الماضي.

ظل العقد في طريقه لتحقيق مكاسب تقارب 10% هذا الأسبوع.

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وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس ‌الوسيط إلى ‌89.31 دولار للبرميل عند التسوية، بانخفاضها ​3.12%، ⁠لتتجه نحو ​تحقيق ارتفاع ⁠أسبوعي 8.27%.

أي تسوية تؤخذ بعين الاعتبار

جون كيلدوف، الشريك في شركة "أجين كابيتال"، قال: "لا شيء يسعد هذه السوق أكثر من الأمل. لا أحد يريد أن يُخدع، لذا فإن أي إشارة إلى إمكان التوصل إلى تسوية ستؤخذ بعين الاعتبار. لا أحد يريد أن يعتقد أننا نسير في اتجاه واحد لا رجعة فيه".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توعد إيران وحلفاءها الحوثيين "بعقاب عسكري قاس" بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في البحر الأحمر.

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حثت ⁠إيران حلفاءها في اليمن على إغلاق مضيق باب المندب ‌إذا واصلت الولايات المتحدة مهاجمة إيران.

يربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بالمحيط ​الهندي وهو ثاني أهم ممر لشحنات النفط ‌بعد مضيق هرمز.

وذكر محللون من "جيه.بي مورجان" في مذكرة إن كل شهر إضافي تتعطل فيه إمدادات النفط يضيف ما بين 7-8 دولارات لبرميل برنت، مما قد يدفع المتوسط الشهري للأسعار إلى نحو 114 دولارا إذا استمر ذلك لثلاثة أشهر.

قالت روسيا يوم الجمعة إن قواتها استهدفت خلال الليل 3 موانئ أوكرانية في هجمات ضربت فيها بنية تحتية، بما في ذلك مرافق شحن وتفريغ واحتياطيات وقود تدعم الجيش الأوكراني.

كانت وزارة الطاقة ​في كازاخستان أعلنتالخميس ​أن شركات النفط خفضت إنتاجها مؤقتا بعد أن أدت هجمات يشتبه في أنها أوكرانية لإغلاق محطة التصدير الرئيسية للبلاد على البحر الأسود.