الطاقة

النفط يتراجع قليلا بعد حديث ترمب عن زيادة الرسوم الجمركية

الاثنين 23 فبراير 2026 2:19 |1 دقائق قراءة
انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار اليوم، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات.

عقود خام برنت تسليم أبريل سجلت 70.69 للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ الخام الأمريكي 65.38 دولار.

كان ترمب قد وقّع أمرا تنفيذيا يفرض تعرفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%، ثم رفعها إلى 15% يوم السبت، على أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري لمدة 150 يوما، مع استثناءات لقطاعات محددة.

الخطوة التي اتخذها ترمب جاءت بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي استنادا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادر عام 1977، والذي يسمح نظريا للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي دون موافقة مسبقة من الكونجرس.

غير أن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير توقع يوم الأحد استمرار العمل بالاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى، رغم إبطال المحكمة العليا رسوم ترمب.

