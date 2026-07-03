استقرت أسعار النفط على مدار هذا الأسبوع مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف نهائي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

زادت العقود ​الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19% إلى 71.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 1831 بتوقيت جرينتش، لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف قدره خمسة سنتات فقط مقارنة بسعر التسوية يوم الجمعة الماضي.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.13% إلى 68.78 دولار للبرميل.

جاء التداول ضعيفا اليوم الجمعة نظرا لإغلاق الأسواق الأمريكية قبيل عطلة عيد الاستقلال غدا السبت.

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خلال ‌جلسة أمس ‌الخميس، سجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ ​ما قبل ‌اندلاع ⁠الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية ⁠على إيران في أواخر فبراير.

محللون في "كومرتس بنك"قالوا إن آمال المستثمرين في فتح مضيق هرمز بالكامل تصاعدت نتيجة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كتب محللون في مجموعة "سيتي" المصرفية اليوم الجمعة "لا تزال عملية التفاوض لإبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هشة، لكنها مستمرة في الوقت الحالي، بينما تظل مسألة رسوم عبور ⁠مضيق هرمز وإدارته موضع خلاف".

أضافوا: "نتوقع أن تصمد مذكرة التفاهم، ‌ليس لأن الثقة ظهرت فجأة، بل ‌لأن دوافع نقضها ضعيفة بالنسبة للطرفين".

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استؤنفت ​بعض عمليات الشحن عبر ‌مضيق هرمز، بموجب الاتفاق الأولي بين إيران والولايات المتحدة، لكن ‌مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة بعد تبادل البلدين ضربات في مطلع الأسبوع عقب هجوم إيراني على سفينة شحن.