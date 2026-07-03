أعادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييم مخاطر الحرب في الشرق الأوسط على قطاع الشركات عالميا.

الوكالة قالت إن هشاشة الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران تشير إلى أن الصراع لا يزال يمثل تهديدا للشركات.

وحددت 72 قطاعا فرعيا عبر 6 مناطق ستستمر في مواجهة تهديد محتمل إذا استمر الصراع.

كانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق مؤقت يوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي بينهما، مع إعطاء نافذة لمفاوضات تستمر 60 يوما لإبرام اتفاق سلام دائم.

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تضمّن اتفاق السلام المؤقت بنداً يسمح للسفن بالمرور مجدداً عبر مضيق هرمز. مع ذلك، واصل الحرس الثوري الإيراني الادعاء بأنه يسيطر على الممر المائي، وهو ممر حيوي لوصول النفط إلى السوق العالمية.

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