"أوبك+" يوافق على زيادة الإنتاج 188 ألف برميل يوميا في يوليو

وافق تحالف "أوبك+" على زيادة حصص الإنتاج 188 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل، وفقا لما أعلنه في بيان اليوم الأحد.

كانت الدول السبع الأعضاء في التحالف قد عقدت اجتماعا اليوم لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وقررت الزيادة في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية.

يضم التحالف كلا من السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان.

دول "أوبك+" كانت قد أعلنت من قبل عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر 2023. وتمثل الزيادة التي تقررت اليوم جزءا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في ذلك الوقت.

تمثل الزيادة المقررة اليوم رابع زيادة في أهداف ​إنتاج النفط للشهر الرابع على التوالي.

أعضاء التحالف قالوا إن الدول المشاركة ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وأكدوا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقاف، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة.

الاجتماع المقبل في يوليو

كانت دول "أوبك+" قد أكدت عزمها تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، وستُمدَد فترة التعويض حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

الدول الأعضاء قالت إن الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.

قلصت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى أكبر أزمة عالمية في الإمدادات.

وستعقد الدول السبع اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 5 يوليو.

كانت منظمة "أوبك" خفضت الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، لأول مرة في 8 أشهر، في حين رفعت توقعاتها لنمو الطلب على ​النفط في 2027.



