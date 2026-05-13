الجمعة, 15 مايو 2026 | 28 ذُو الْقِعْدَة 1447
الطاقة

"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026

الأربعاء 13 مايو 2026 16:44 |2 دقائق قراءة
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026، وذلك لأول مرة في 8 أشهر، في حين رفعت توقعاتها لنمو الطلب على ​النفط في 2027.

​وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 1.17 مليون برميل يوميا في 2026، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.38 مليون برميل يوميا.

أما في 2027، فتتوقع أوبك أن ​يرتفع الطلب على النفط 1.54 مليون برميل يوميا، بزيادة 200 ألف برميل ​يوميا عن التوقعات السابقة.

وتبقي الحرب مضيق هرمز في حكم المغلق، وهو ما ⁠أدى إلى انخفاض إنتاج الشرق الأوسط ملايين البراميل وارتفاع أسعار الوقود بشدة، ​ويؤثر هذا الارتفاع على المستهلكين والشركات ويدفع الحكومات إلى اتخاذ خطوات لترشيد الإمدادات.

وقالت أوبك "يواصل النمو الاقتصادي العالمي إبداء علامات على الصمود هذا العام ‌رغم ⁠التوتر الجيوسياسي، لا سيما في الشرق الأوسط". وأبقت المنظمة على توقعاتها للنمو الاقتصادي دون تغيير.

وتوقعت أوبك أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 104.57 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي والبالغة 105.07 مليون ​برميل يوميا. وخفض التقرير ​السابق تقديرات الربع ⁠الثاني 500 ألف برميل يوميا.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاءها مثل روسيا، على استئناف زيادة الإنتاج اعتبارا ​من أبريل لكن إغلاق مضيق هرمز حال دون تنفيذ ​الاتفاق. ⁠وذكر التقرير أن الإنتاج واصل الانخفاض في أبريل.

وذكر التقرير، الذي استند إلى مصادر ثانوية تستخدمها أوبك لرصد إنتاجها، أن متوسط إنتاج أوبك+ من النفط الخام بلغ 33.19 ⁠مليون برميل ​يوميا في أبريل نيسان، بانخفاض قدره 1.74 ​مليون برميل يوميا عن مارس.

