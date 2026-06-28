قررت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك بلس، تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، تعديل مستويات إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس 2026، مع التأكيد على استمرار التزامها بدعم استقرار السوق العالمية والحفاظ على مرونة سياسات الإنتاج وفقًا لتطورات السوق.

وأوضحت الدول، في بيان عقب اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي اليوم، أن التعديل يشمل زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، ضمن خطة الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023، على أن يبدأ تنفيذ القرار خلال شهر أغسطس المقبل.

وأكدت أن وتيرة إعادة كميات الإنتاج ستظل قابلة للتعديل، سواء بالتسريع أو الإبطاء أو الإيقاف أو التراجع عنها، وفقًا لمستجدات السوق ومستويات العرض والطلب.

وشددت الدول المشاركة على أهمية الحفاظ على نهج حذر ومرن في إدارة الإنتاج، بما يتيح الاستجابة السريعة لأي تغيرات في أوضاع السوق، بما في ذلك إمكانية تعديل مسار الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.

كما أكدت استمرار متابعة ظروف السوق بشكل دوري لضمان تحقيق التوازن واستقرار الأسعار.

الالتزام بخطط التعويض

وجددت الدول السبع التزامها الكامل بإعلان التعاون ضمن تحالف أوبك بلس، بما في ذلك تنفيذ التخفيضات الطوعية الإضافية، مع التأكيد على تعويض كامل كميات إنتاج النفط التي تجاوزت الحصص المقررة منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المتفق عليها، والتي تتابعها لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.

وأعلنت الدول أنها ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة تطورات السوق النفطية، ومستويات الالتزام بالإنتاج، ومدى تنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 2 أغسطس 2026.