"SpaceX" توافق على الاستحواذ على "كيرسور" مقابل 60 مليار دولار

وافقت " سبيس إكس " (SpaceX) رسمياً على الاستحواذ على شركة "كيرسور" (Cursor) في صفقة تقيّم شركة برمجة الذكاء الاصطناعي الناشئة عند 60 مليار دولار، ما يعزز ركناً رئيسياً من جهود إيلون ماسك لمواكبة المنافسين في أدوات البرمجة.

سيملك مستثمرو "كيرسور" الحق في تلقي أسهم في "سبيس إكس" بناءً على القيمة التقديرية لحقوق الملكية في "كورسور" عند 60 مليار دولار، بحسب إفصاح قدمته الشركة الثلاثاء. ويُتوقع إتمام الدمج خلال الربع الثالث من 2026.

أعلنت "سبيس إكس" المتخصصة في الصواريخ لأول مرة في أبريل عن حصولها على حق الاستحواذ على "كيرسور" في وقت لاحق من العام، لكنها أرجأت الخطوة بسبب الطرح العام الأولي لأسهمها.

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ويُنتظر أن تعزز الصفقة من قدرات "سبيس إكس" في البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في أعقاب طرح أولي غير مسبوق. وتتنافس الشركة مع "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" (OpenAI) في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمستهلكين والشركات. وأشار ماسك إلى أن "إكس إيه آي" (xAI) متخلفة عن ركب المنافسين، وبخاصة في أدوات كتابة أكواد البرمجة، وأنها استقطبت مهندسين من "كيرسور" بالفعل.

على الجانب الآخر، تتخصص "كيرسور" في بيع أدوات مصممة لمساعدة المبرمجين في كتابة أكواد البرمجة، وكشف أخطائها وإصلاحها بشكل فعال، وسرعان ما أصبحت من أسرع الشركات نمواً على الإطلاق، ولاعباً محورياً في عهد "البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي" (Vibe coding)، مع الارتفاع الكبير في طلب مطوري البرامج على أدوات تعتمد على أوامر روبوتات المحادثة.