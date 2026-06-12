ماسك يصبح أول تريليونير في تاريخ البشرية مع ارتفاع "سبيس إكس" 20%

أصبح إيلون ماسك أول تريليونير في تاريخ البشرية مع وصول القيمة السوقية لـ "سبيس إكس" إلى نحو 2.2 تريليون دولار في الدقائق الأولى لبدء التداولات عليها في السوق الأمريكية.

سهم "سبيس إكس" (SpaceX) قفز 20 % خلال أول جلسة تداول له في البورصة اليوم عند سعر 164 دولارًا، مقارنة بسعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 135 دولارًا، وذلك عقب أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وجاءت انطلاقة الشركة في بورصة وول ستريت في نيويورك لتختتم أسابيع من الحماسة الاستثمارية المحيطة بالشركة التي تحولت من شركة لصنع الصواريخ إلى تكتل في مجالي الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية.

في المقابل، أصبح ماسك مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها وكبير مهندسيها، أول تريليونير في العالم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية. وتتكوّن ثروة ماسك بشكل كبير من حصص ملكية في شركاته، أو ما يُعرف بـ"الثروة الورقية"، وليس من السيولة النقدية المباشرة.