سهم "سبيس إكس" يتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز 50% في 3 جلسات

قفزت أسهم "سبيس إكس" (SpaceX) في تعاملات ما قبل الفتح، لتعزز مكاسبها بعد أداء قوي في أولى جلسات تداولها نهاية الأسبوع الماضي.

ارتفع سهم الشركة بنسبة 11% في بورصة نيويورك، متجهاً لمواصلة مكاسب تجاوزت 40% خلال أول جلستي تداول للشركة في البورصة.

ارتفعت القيمة السوقية للشركة، العاملة في مجال الصواريخ والذكاء الاصطناعي التي أسسها رجل الأعمال إيلون ماسك، إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار حتى إغلاق أمس الإثنين، لتقترب من قيمة "أمازون دوت كوم" (Amazon.com) البالغة نحو 2.7 تريليون دولار.

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الشركة المعروفة رسمياً باسم "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب" (Space Exploration Technologies Corp) أعلنت أنها فعّلت خيار التخصيص الإضافي في الطرح العام الأولي، وهو ما يتيح لمتعهدي التغطية بيع 83.3 مليون سهم إضافي، وفقاً لبيان صدر يوم الاثنين.

هذا الخيار، المعروف باسم "غرين شو" (greenshoe)، يرفع إجمالي حصيلة الطرح إلى 86.2 مليار دولار، أو نحو 85.7 مليار دولار بعد خصم 500 مليون دولار قيمة مصاريف الاكتتاب المدرجة في نشرة الإصدار.

وخلال أول جلستين من تداول السهم، اشترى المستثمرون الأفراد ما يوازي مشترياتهم في سوق الأسهم الأميركية بالكامل الأسبوع الماضي، بحسب بيانات شركة "فاندا ريسيرش" (Vanda Research)، وهو ما يهدئ بعض المخاوف بشأن قدرة السوق على استيعاب هذا الطرح الأولي الضخم.