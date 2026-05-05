استفادت نحو 3300 منشأة متسارعة النمو من "طموح" أحد برامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" منذ إطلاقه في 2017، وساعد البرنامج على دعم إدراج 40 شركة في السوق المالية الموازية "نمو" ، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" "منشآت".

ويعد "طموح" مجتمعا لرواد الأعمال يقدم خدمات وبرامج متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتمكين الشركات من الوصول إلى 3 ركائز أساسية، هي: المعرفة، والأسواق، والتمويل، وفقا للسقاف.

منشآت البرنامج تحقق إيرادات 38 مليار ريال

وأوضحت "منشآت" خلال لقاء رحلة المنشآت المتسارعة النمو مع برنامج طموح في غرفة جدة، أن منشآت البرنامج حققت إيرادات تجاوزت 38 مليار ريال بنمو 19% على أساس سنوي، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" أكثر من 22 مليار ريال، واستقطبت استثمارات تجاوزت 5 مليارات ريال.

وارتفع عدد العاملين في منشآت البرنامج إلى أكثر من 99 ألف موظف، بنمو 18%.

وعرضت خلال الجلسة قصص نجاح لشركات مدعومة من البرنامج من بينها تلفاز 11 في قطاع المحتوى والإنتاج الإعلامي، وشركة كابي لحلول الموارد البشرية، وريفي المتخصصة في قطاع الملابس.

الرحلة تبدأ بالتسجيل عبر منصة "طموح"

كم دعم البرنامج شركة لانا الطبية في القطاع الصحي، و شركة زد المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية، ودراهم في مجال التقنية المالية، وسويتر لخدمات العناية بالسيارات.

ووفقا لموقع منشآت يشترط للانضمام للبرنامج أن تكون المنشأة "صغيرة" أو "متوسطة" ذات نمو متسارع أي أن معدل نموها يبلغ 20% أو أكثر، في الإيرادات، أو أعداد الموظفين، لمدة 3 سنوات متتابعة.

وذكرت "منشآت": أن رحلة المنشأة في البرنامج تبدأ بالتسجيل عبر منصة “طموح”، يليها التشخيص الذاتي من خلال 145 سؤالا لتحديد نقاط القوة وفرص التطوير، ثم تعيين مدير علاقة لكل منشأة، قبل الاستفادة من الخدمات المتخصصة، وصولا إلى إعداد خطة نمو متكاملة تتناسب مع احتياجات كل منشأة.

برامج التمويل ترتكز على الاستعداد للإدراج

برامج التمويل ترتكز على الاستعداد للإدراج في الأسواق المالية، والحوكمة، والاستشارات المالية، وربط المنشآت بالمستثمرين، إضافة إلى الوصول إلى المعرفة من خلال الخبراء، والرحلات المعرفية، والخدمات الاستشارية، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية وسلاسل الإمداد، إلى جانب الوصول إلى الأسواق عبر جلسات ربط الأعمال، والمشاركة في المعارض الدولية، والربط مع بيوت التصدير المرخصة، والبعثات التجارية.

أهداف البرنامج تتضمن توفير بيئة إيجابية محفزة لنمو وتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المنشآت من تحقيق الميزة التنافسية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين جودة أداء المنشآت بما يتجاوز مسارات النمو المتوقعة.

وفيما يتعلق ببرامج النمو الدولية الجاري تنفيذها، أوضحت "منشآت" أن العمل جاري على تنفيذ برنامجين كما يجري العمل على انضمام المنشآت إلى شبكتي Endeavor ومنظمة رواد الأعمال EO لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتوسيع شبكاتها الاستثمارية والتجارية، وأرسلت أكثر من 12 شركة إلى تركيا للتعرف واكتساب الخبرات.