أعلنت شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس) إطلاق نظام مجموعة المراقبة والتدخل لخدمات "فيديكس سيراوند" (FedEx Surround) في السعودية، وهو نظام يهدف إلى توفير أدوات لمراقبة الشحنات وإدارتها بالاعتماد على التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على متابعة الشحنات والتعامل مع أي اضطرابات محتملة أثناء النقل.

وقالت الشركة إن النظام يجمع بين المراقبة شبه الفورية للشحنات، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإدارة العمليات، بما يتيح التنبؤ المبكر بالاضطرابات المحتملة، سواء المرتبطة بالظروف المحلية أو المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات تشغيلية أثناء رحلة الشحن.

وأوضحت "فيديكس" أن النظام يتكامل مع شبكة النقل التابعة لها، ويقدم ثلاثة مستويات للاشتراك، تشمل متابعة مسار الشحنات وتوقع مواعيد وصولها، وإتاحة التدخل لتحديد أولويات المناولة، إضافة إلى خدمات دعم مخصصة للشحنات الحرجة.

وأضافت أن الخدمة تدعم مختلف أنواع الشحنات، بدءًا من الطرود الصغيرة وحتى الشحنات الثقيلة، وتعتمد في تقييم حالة الشحنات على بيانات التتبع وأجهزة الاستشعار إلى جانب معلومات خارجية، مثل الأحوال الجوية، لرصد أي مخاطر أو تأخيرات محتملة.

وقال نيتين تاتيوالا، نائب رئيس شؤون التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي في "فيديكس" لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إن تعقيد سلاسل الإمداد يزيد الحاجة إلى أدوات تساعد الشركات على التنبؤ بالمتغيرات وإدارة عملياتها، مشيرًا إلى أن النظام يعتمد على البيانات لدعم اتخاذ القرار أثناء عمليات الشحن.

استهداف قطاعات متعددة

وبحسب الشركة، صُمم النظام لخدمة قطاعات تشمل الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطيران، والتصنيع، والسيارات، من خلال توفير أدوات لمتابعة الشحنات التي تتطلب مستويات أعلى من المراقبة.

ويستند النظام إلى منصة FedEx Dataworks، المتخصصة في تحليلات البيانات والابتكار الرقمي، والتي تعتمد على البيانات الناتجة عن عمليات الشحن لتحويلها إلى معلومات تساعد في متابعة حركة الشحنات واتخاذ القرارات التشغيلية.

ويأتي إطلاق الخدمة في وقت سجلت فيه الصادرات غير النفطية السعودية، بما في ذلك إعادة التصدير، نحو 97.5 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2025، بزيادة بلغت 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات رسمية، في ظل توجه المملكة إلى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية 2030.