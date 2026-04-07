"فيديكس" تطلق أداة لتسهيل وتسريع عمليات الاستيراد إلى السعودية

أطلقت شركة "فيديكس" العاملة في قطاع النقل السريع أداة رقمية لتسهيل وتسريع الاستيراد إلى السعودية، وفقا لما أعلنته في بيان اليوم الثلاثاء.

الأداة، المدعومةً بتقنيات متقدمة، تتيح للشركات بمختلف أحجامها إدارة الزيادة المتنامية في حجم الواردات بكفاءة أعلى، بحسب الشركة، مع التسديد المباشر للرسوم الجمركية والضرائب إلكترونياً وإمكانية تمكن من تتبّع الشحنات لمدة تصل إلى 90 يوما بعد الاستلام.

تتيح"أداة فيديكس للاستيراد" إمكانيات تساعد العملاء على الامتثال للمتطلبات والأنظمة التنظيمية، إلى جانب تحسين رحلة الشحنة حتى تسليمها، مع لمراقبة على مدى الساعة للمصدّرين والمستوردين.

نيتين تاتيوالا، نائب رئيس شؤون التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي في فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في الشركة، قال: "في الوقت الذي تواصل فيه السعودية ترسيخ دورها كمركز تجاري عالمي بارز، تُعدّ القدرة على إدارة الواردات بكفاءة وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية عاملاً تنافسيًا رئيسيًا".

فيديكس أشارت إلى أن إطلاق أداتها الجديدة يستند إلى "الحضور المتنامي للشركة في السوق، حيث تتولى فيديكس إدارة عمليات الاستلام والتسليم والتخليص الجمركي بشكل مباشر".

وأكدت أن هذه الأداة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030" من خلال تمكين عمليات استيراد أكثر كفاءة وشفافية، في ظل النمو المستمر في أحجام التجارة".

بلغت واردات السعودية السلعية نحو 81.4 مليار ريال خلال يناير 2026، بارتفاع نسبته 7% على أساس سنوي.