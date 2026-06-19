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الجمعة, 19 يونيو 2026 | 3 مُحَرَّم 1448
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الشركات

عقد بـ 338 مليون ريال من "دار جلوبال" لشركتي "كومباس" و"بن عميرة"

لتطوير البنية التحتية لمشروع "ريانة" السكني في الرياض

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 19 يونيو 2026 23:9 |2 دقائق قراءة
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عقد بـ 338 مليون ريال من "دار جلوبال" لشركتي "كومباس" و"بن عميرة"

أرست شركة "دار جلوبال"عقدا لتطوير البنية التحتية بقيمة 338 مليون ريال سعودي لمشروع "ريانة" السكني في وادي صفار بالعاصمة السعودية الرياض، لصالح ائتلاف شركتي "كومباس" و"بن عميرة للمقاولات"، بحسب ما أعلنته في بيان.

يشمل العقد أعمال التسوية والحفر والردم، وشبكات الطرق، وشبكات المرافق الخدمية، والبنية التحتية الخاصة بمداخل ومخارج المشروع بأكمله.

يقع المشروع السكني في قلب "وادي صفار" في الدرعية، وستشكل أعمال البنية التحتية الحالية أساسا سترتكز عليه محفظة القصور الفاخرة في المشروع، بحسب البيان.

يقدم المشروع "قصور ريانة" و"قصور ترمب" التي تتراوح مساحاتها بين 1900-7000 متر مربع تقريباً للفيلا الواحدة.

دار جلوبال، المتخصصة في العقارات الفاخرة، كانت قد أعلنت مشروع "ريانة"، أو "قصور ترمب"، في يناير الماضي استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" حينها زياد الشعار الرئيس التنفيذي للشركة.

يضم المشروع 500 قصر، ويمتد على مساحة تصل إلى 2.6 مليون متر مربع، وبه ملعب للجولف وفندق يحمل علامة "ترمب" التجارية.

المشروع نتاج تعاون بين "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن والشركة الأم "دار الأركان للتطوير العقاري" المدرجة في السوق السعودية.

وادي صفار

المشروع هو التعاون الأول مع مجموعة "ترمب" في الرياض، مع خطط مستقبلية لإطلاق مشروع ثان مع المجموعة في العاصمة لاحقا، وفقا لرئيس "دار جلوبال".

يستهدف المشروع المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، مستفيدا من دخول قرار تملك الأجانب حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

قصور ترمب 2

تبلغ المحفظة الإجمالية لشركة "دار جلوبال" 23 مليار دولار، أي ما يعادل 86 مليار ريال.

يتركز نحو 45% من هذه الاستثمارات داخل السعودية، حيث بلغت محفظة الشركة محليا نحو 10 مليارات دولار منذ دخولها السوق المحلية في ديسمبر 2024.

التعريفات
اقتصادالسعوديةدار الأركان للتطوير العقاريعقاراتالبنية التحتية
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