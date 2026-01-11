"دار جلوبال" تكشف عن مشروع "قصور ترمب" في الدرعية باستثمارات 10 مليارات دولار

كشفت شركة دار جلوبال، المتخصصة في العقارات الفاخرة، عن مشروع "ريانة"، أو "قصور ترمب"، في منطقة وادي صفار في الدرعية، باستثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" زياد الشعار الرئيس التنفيذي للشركة اليوم الأحد.

المشروع، الذي يضم 500 قصر، يمتد على مساحة تصل إلى 2.6 مليون متر مربع، ويضم كذلك ملعبا للجولف وفندقا يحمل علامة "ترمب" التجارية، وهو نتاج تعاون بين "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن والشركة الأم "دار الأركان للتطوير العقاري" المدرجة في السوق السعودية.

تتنوع القصور بين "قصور ترمب" وقصور فاخرة أخرى، بمساحات تتراوح بين 1100 متر مربع وتصل إلى 5000 متر مربع.

بحسب الشعار، تبدأ الأسعار من 25 مليون ريال للقصر الواحد وتصل إلى 80 مليونا.

خطط لمشروع ثان في العاصمة السعودية

المشروع هو التعاون الأول مع مجموعة "ترمب" في الرياض، مع خطط مستقبلية لإطلاق مشروع ثان مع المجموعة في العاصمة لاحقا، وفقا لرئيس "دار جلوبال".

ويستهدف المشروع المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، مستفيدا من دخول قرار تملك الأجانب حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

تبلغ المحفظة الإجمالية لشركة "دار جلوبال" 23 مليار دولار، أي ما يعادل 86 مليار ريال.

يتركز نحو 45% من هذه الاستثمارات داخل السعودية، حيث بلغت محفظة الشركة محليا نحو 10 مليارات دولار منذ دخولها السوق المحلية في ديسمبر 2024.

برج ترمب في جدة باكورة المشروعات

مثل "برج ترمب" في جدة باكورة هذه المشروعات، ثم توجهت الشركة للسوق السعودية خلال 2026، نتيجة نمو الطلب المحلي والعالمي على العقارات الفاخرة في السعودية.

حقق "برج ترمب" مبيعات ضخمة، وكشف الشعار عن الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الأساسات والتدعيم، مع تعيين مقاول رئيسي يلتزم بتسليم المشروع بالكامل خلال 36 شهرا.

وقال: "لدى الشركة القدرة على جذب المشترين من 120 دولة للسوق السعودية بدءا من العام الجاري، من خلال شركاتها في دول العالم".

WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.49.45 (1)

نادي ترمب الدولي للجولف

"دار الأركان" و"دار جلوبال" كشفا في وقت لاحق عبر بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه عن عن تفاصيل حول مشروع "نادي ترامب الدولي للجولف" في وادي صفار في الدرعية بالتعاون مع منظمة ترمب.

"نادي ترامب الدولي للجولف" هو احد مشروعين أُعلن عنهما في 9 ديسمبر الماضي، ويتضمن فندقا فاخرا يحمل علامة "ترمب" ومجموعة من المساكن الفاخرة المطلة على الوديان الطبيعية ومشاهد ملعب الجولف.

يعد المشروع الأول من نوعه لمنظمة ترمب في مشروع الدرعية، ويمثل توسعاً مهماً لحضورها في السعودية؟

WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.49.45 (2)

إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، قال: "نتطلع إلى إنشاء وجهة تتكامل مع تراث المنطقة الغنية والعريقة، مع توفير مستوى عالمي من المعيشة الفاخرة في الوقت نفسه".

أما يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة "دار الأركان"، فقد أكد ثقته في أم هذا المشروع "سيصبح أحد أبرز معالم المملكة وأكثرها شهرة عالمياً وإضافة نوعية للاقتصاد الوطني."



