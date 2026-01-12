إطلاق مشروع "ترمب بلازا جدة" باستثمارات تتجاوز مليار دولار

أطلقت "دار جلوبال" اليوم الاثنين مشروع "ترمب بلازا" جدة، باستثمارات تتجاوز المليار دولار، بالتعاون مع منظمة، ترمب، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان.

المشروع، الذي يمثل توسعة لمحفظة الشركة وثالث تعاون لها مع منظمة ترمب في السعودية يمتد على طول طريق الملك عبد العزيز ضمن مشروع "أمايا".

إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، قال: "يعكس هذا المشروع قوة شراكتنا مع دار جلوبال وثقتنا بجدة كمدينة ديناميكية ذات أهمية عالمية".

أما الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال" زياد الشعار، فقال: "يمثل إطلاق ترمب بلازا جدة‘ إنجازا بارزا في محفظتنا الاستثمارية في السعودية، فهو ليس مشروعاً للاستخدام الواحد، بل منظومة حضرية متكاملة مصممة بعناية لتلبية احتياجات المقيمين العالميين الراغبين في العيش والعمل والتواصل في أفضل وجهة في جدة".

وحدات سكنية مفروشة ومكاتب ومتاجر

يضم المشروع شققا مفروشة بالكامل ومنازل "تاون هاوس" ومتاجر تسوق ومطاعم، ويوفر خدمات إدارة التأجير الاختيارية للملاك الدوليين.

كذلك، يضم المشروع نادي "فايتاليتي" على مساحته 4000 متر مربع الذي يوفر أجهزة محاكاة للجولف، ومنتجعاً صحياً، ومرافق طبية رياضية واستشفائية، ومسابح.

يقع "ترمب بلازا جدة" في قلب مشروع "أمايا"، البالغة مساحته مليون متر مربع.

كانت دار جلوبال، المتخصصة في العقارات الفاخرة، قد كشفت لـ "الاقتصادية" أمس عن مشروع "ريانة"، أو "قصور ترمب"، في منطقة وادي صفار في الدرعية، باستثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.

يضم المشروع 500 قصر، يمتد على مساحة تصل إلى 2.6 مليون متر مربع، وكذلك ملعبا للجولف وفندقا يحمل علامة "ترمب" التجارية، وهو نتاج تعاون بين "دار جلوبال" والشركة الأم "دار الأركان للتطوير العقاري" المدرجة في السوق السعودية.

وقال الشعار لـ "الاقتصادية " إن هناك خططا مستقبلية لإطلاق مشروع ثان مع المجموعة في العاصمة السعودية الرياض لاحقا.

بلغ حجم المحفظة الإجمالية لشركة "دار جلوبال" 23 مليار دولار، بحسب الشعار، أي ما يعادل 86 مليار ريال، قبل التوسع الجديد المعلن اليوم.

الثاني بعد برج ترمب جدة

يتركز نحو 45% من هذه الاستثمارات داخل السعودية، حيث بلغت محفظة الشركة محليا نحو 10 مليارات دولار منذ دخولها السوق المحلية في ديسمبر 2024.

مثل "برج ترمب" في جدة باكورة هذه المشروعات، ثم توجهت الشركة للسوق السعودية خلال 2026، نتيجة نمو الطلب المحلي والعالمي على العقارات الفاخرة في السعودية.

حقق "برج ترمب" مبيعات ضخمة، وكشف الشعار عن الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الأساسات والتدعيم، مع تعيين مقاول رئيسي يلتزم بتسليم المشروع بالكامل خلال 36 شهرا.

وقال الشعار: "لدى الشركة القدرة على جذب المشترين من 120 دولة للسوق السعودية بدءا من العام الجاري، من خلال شركاتها في دول العالم".