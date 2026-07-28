من المقرر أن يوزع البنك السعودي للاستثمار أكثر من 499 مليون ريال أرباحا نقدية مرحلية عن النصف الأول من العام الجاري، بعدما قرر مجلس إدارته ذلك، وفقا لما أعلنه في إفصاح نشر على "تداول" اليوم".

حصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على القرار، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 4 أغسطس المقبل، المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

عدد الأسهم المستحقة نحو 1.25 مليار سهم، لتكون حصة السهم الواحد في التوزيعات 40 فلسا بعد خصم الزكاة.

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ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار 3.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 531 مليون ريال، مقارنة مع ربح 512.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

"السعودي للاستثمار"، الذي تأسس في 1976، يعمل في تقديم جميع الخدمات المصرفية التجارية للشركات والأفراد، حيث تبلغ قيمته السوقية اليوم 17.4 مليار ريال، وتستحوذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حصة الأسد من رأس المال البالغة 25.6%.