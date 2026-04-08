"السعودي للاستثمار" يطرح صكوك مقومة بالريال لتعزيز رأسماله

يعتزم البنك السعودي للاستثمار إصدار صكوك مقومة بالريال وطرحها في السعودية بموجب برنامجه البالغ حجمه 5 مليارات ريال.

البنك أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.

"السعودي للاستثمار" عين شركتي الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، والراجحي المالية، كمدراء للاكتتاب للطرح المحتمل، على أن يتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناء على ظروف السوق.

البنك أشار إلى أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مضيفة أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، كما سيعلن لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقا للقواعد واللوائح.

"البنك السعودي للاستثمار الذي تأسس في 1976، يعمل في تقديم جميع الخدمات المصرفية التجارية للشركات والأفراد، حيث تبلغ قيمته السوقية اليوم 16.4 مليار ريال، وتستحوذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حصة الأسد من رأس المال البالغة 25.6%.