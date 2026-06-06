الثلاثاء, 28 يوليو 2026|12 صَفَر 1448
الاقتصادية
الشركات

ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار 3.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 531 مليون ريال، مقارنة مع ربح 512.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

البنك أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، إلى أن نمو إجمالي دخل العمليات 3.4%، عم الأرباح جراء ارتفاع المكاسب غير المحققة في القيمة العادلة عبر قائمة الدخل، ورسوم تحويل عملات أجنبية، ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر، ورسوم الخدمات البنكية.

"السعودي للاستثمار" يوصي بزيادة رأس المال 20% وتوزيع 0.3 ريال أرباحا للسهم

أوصى مجلس إدارة "البنك السعودي للاستثمار" للجمعية العامة غير...

Wed, 06 2026

فيما حد من زيادة صافي الدخل، ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات 2.3%، نتجت من ارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى وإيجار ومصاريف المباني، قابله جزئيا انخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.

انخفض صافي دخل العمولات الخاصة هامشيا بنسبة 0.7%، وذلك بضغط من تراجع دخل عمولات التمويل بنسبة 22.2% إلى إلى 567 مليون ريال، رغم ارتفاع دخل عمولات الاستثمارات 89% إلى 331 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمولات الخاصة.

"السعودي للاستثمار" يطرح صكوك مقومة بالريال لتعزيز رأسماله

يعتزم البنك السعودي للاستثمار إصدار صكوك مقومة بالريال وطرحها في...

Wed, 08 2026

"الاستثمار" كان قرر زيادة رأس المال إلى 15 مليار ريال وتوزيع 30 هللة للسهم أرباحا للنصف الثاني من 2025، عبر رسملة 1.5 مليار من الاحتياطي ومليار من المبقاة، وذلك بمنح سهم لكل 5، لدعم القاعدة الرأسمالية، ما يساهم بزيادة معدلات النمو والتوسع في أعماله، كما جمع 1.85 مليار من طرح صكوك دائمة، بعائد سنوي 6.5% لتعزيز رأس المال وتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية.

"البنك السعودي للاستثمار الذي تأسس في 1976، يعمل في تقديم جميع الخدمات المصرفية التجارية للشركات والأفراد، حيث تبلغ قيمته السوقية اليوم 17.4 مليار ريال، وتستحوذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حصة الأسد من رأس المال البالغة 25.6%.


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