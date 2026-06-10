الديار العربية..ثاني شركة تؤجل طرحها في السوق السعودية بغضون أيام

أجلت شركة "الديار العربية للتطوير العقاري" خطط إدراج أسهمها في السوق الرئيسية السعودية، بحسب ما أفاد به شخص مطلع لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أواخر ديسمبر الماضي على طرح 30% من أسهم الشركة، بما يعادل 325 مليون سهم، في سوق الأسهم السعودية.

يأتي تأجيل طرح "الديار العربية" بعد يوم من إعلان شركة "مطلق الغويري للمقاولات" عدم المضي قدماً في طرحها العام الأولي، رغم بدء عملية بناء سجل الأوامر وتغطية أسهم الطرح عدة مرات من قبل الجهات المشاركة، وذلك عقب التشاور مع مستشاريها.

انتهت في 31 مارس الماضي المهلة النظامية المحددة من هيئة السوق المالية لاستكمال طرح وإدراج أسهم شركة "الرومانسية"، بعد مرور 6 أشهر على الموافقة الصادرة لها في سبتمبر الماضي.

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" مكاسب تصل إلى 6% منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وحتى إغلاق يوم أمس الثلاثاء.

تنشط شركة "الديار العربية" في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات داخل السعودية منذ تأسيسها عام 2011، كما تطور مشروع "ديار الحرم" في مكة المكرمة، الواقع في الجهة الغربية من وجهة "مسار مكة"، باستثمارات تُقارب 10 مليارات ريال. ويتألف المشروع من 12 برجاً ونحو 2600 وحدة.

هذه ليست المرة الأولى التي تعدل فيها "الديار العربية" عن قرار الطرح، إذ سبق لها وأن حصلت في يونيو 2023 على موافقة سابقة للإدراج، بحسب معلومات على موقعها الالكتروني.