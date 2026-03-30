إلغاء إدراج "الرومانسية" بعد انتهاء مهلة موافقة هيئة السوق المالية السعودية

مراد الزهراني
مراد الزهراني من الرياض
الاثنين 30 مارس 2026 23:18
انسحبت شركة مطاعم الرومانسية من خطة الإدراج في السوق السعودية، وذلك بعد انتهاء مهلة موافقة هيئة السوق المالية البالغة 6 أشهر دون استكمال الطرح.

وقد كانت الهيئة قد وافقت في نهاية سبتمبر 2025 على طرح 30% من أسهم الشركة، بواقع 18 مليون سهم للاكتتاب العام، ضمن خطط الشركة للتوسع وتعزيز حضورها في السوق.

إلا أن عدم استكمال الطرح خلال الفترة المحددة يعكس احتمالية إعادة تقييم الشركة لتوقيت الإدراج أو ظروف السوق، حيث أن عدم تنفيذ الطرح خلال الفترة النظامية يؤدي إلى سقوط الموافقة، وفق ما تنص عليه اللوائح المنظمة لعمليات الطرح والإدراج.

الرومانسية هي سلسلة من المطاعم ذائعة الصيت في السعودية، كان ظهورها الأول عام 1997. ومنذ ذلك الحين، شهدت انتشارا واسعا في أنحاء المملكة.

لدى الشركة حاليا 50‌ فرعا في السعودية، تغطي مناطق الرياض والخرج والقصيم والأحساء والدمام وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف وطبرجل ودومة الجندل وحائل وسكاكا وعرعر وتبوك‌، إضافة إلى مملكة البحرين.

