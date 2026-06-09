"الغويري" تلغي طرحها العام مراعاة لمصالح المساهمين البائعين

ألغت شركة مطلق الغويري للمقاولات، طرحا عاما أوليا مخططا، كان مقرر أن يجمع 3 مليارات ريال في السوق السعودية الرئيسية، ليكون من بين الأكبر في المنطقة هذا العام.

القرار جاء رغم تغطية أسهم الطرح عدة مرات من قبل الجهات المشاركة خلال بناء سجل الأوامر، واتخذته الشركة بالتشاور مع مستشاريها الماليين "الراجحي المالية" و "مورجان ستانلي السعودية"، وفقا لبيان على "تداول" اليوم.

حجم الطرح كان وفق النطاق الأعلى، سيعد ثالث أكبر طرح بالسوق الرئيسية خلال 3 أعوام منذ مايو 2023، وهو الأكبر منذ طرح "طيران ناس" في مايو من العام الماضي.

"الغويري" بينت أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لأهداف الشركة واستراتيجيتها ومصالح المساهمين البائعين، مشيرة إلى أنها ستقوم بدراسة خيارات التوسع المختلفة، وإعادة دراسة خيار الطرح العام في المستقبل.

كان النطاق السعري لطرح 240 مليون سهم من إجمالي رأسمال الشركة، قد تحدد بين 11 و 12.5 ريال للسهم، ما يمنحها قيمة سوقية تتراوح بين 8.8 و 10 مليارات ريال، حيث يشمل الطرح، فيما كان من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد 15 يونيو الجاري.

"الغويري" تعمل في تطوير البنية التحتية للمياه والطرق، وتشمل قائمة العملاء لديها مشاريع الرؤية، وعددا من الجهات الحكومية، ومثل غيرها من شركات المقاولات، ستستفيد من التوجه الوطني لتوسيع شبكات تحلية المياه وتوزيعها في السعودية.