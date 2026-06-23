الشارع ملاذ 200 ألف مكسيكي لمتابعة المونديال مع ارتفاع التذاكر

نظرًا لارتفاع أسعار تذاكر الملاعب لحضور البطولة التي تستضيفها المكسيك إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، قرر العديد من المكسيكيين الاحتفال بأنفسهم في الشوارع.

هذه الاحتفالات الشعبية تأتي بعد أشهر من التدقيق، حيث واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات لاذعة في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم.

في المكسيك، حيث يبلغ متوسط ​​دخل العامل نحو 433 دولارا شهريًا، وتُعتبر كرة القدم رياضة توحد الناس من مختلف الطبقات، فإن الفجوة بين من يستطيع ومن لا يستطيع حضور المباريات محسوسة بشدة.

شجعت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، المشجعين على التجمع في فعاليات مشاهدة عامة مجانية نظمتها الحكومات المحلية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري.

تنتشر نحو 20 فعالية من هذا القبيل في العاصمة المكسيكية، بما في ذلك في المناطق ذات الدخل المنخفض.

في إحدى المباريات، احتشد أكثر من 200 ألف مشجع مكسيكي وأجنبي في ساحة زوكالو الرئيسية بالمدينة، حيث رفعت قمصان المنتخب المكسيكي الجماهير في الهواء.

سافر أرماندو سوريانو وزوجته وطفلاه من ضواحي المدينة إلى مهرجان جماهيري أصغر في ساحة تبعد ميلاً واحداً فقط عن منزل راميريز، حيث وصل السكان المحليون إلى الشاشة أمامهم على دراجاتهم النارية.

مشجعون مكسيكيون يحتفلون بمنتخب بلادهم في إحدى الساحات : "أ ب" __Mexico_WCup_Soccer_Reactions_37838--0b923-1781844489

"بصراحة، لا شيء يضاهي متعة الذهاب إلى الملاعب، لكنني أفضل التواجد هنا في الشارع... بالنسبة لي، الأمر أشبه بمشاهدة المباراة من غرفة معيشتي"، هكذا قالت إزميرالدا سيراتو، التي كانت تشاهد التلفاز في الشارع مع عشرات الجيران. "أشعر بتدفق الدم في عروقي وكأنه يقول: 'هذه هي بطولة كأس العالم'". أسعار التذاكر لا تسمح لمعظم المشاهدين المكسيكيين بالحضور.

أثارت احتفالات كأس العالم في المكسيك ضجة هائلة، حيث احتشد مئات الآلاف من الناس في احتفالات جماهيرية في المدن المضيفة، بما في ذلك مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري، عقب فوز البلاد بكأس العالم مرتين متتاليتين.

أدى ذلك إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، وجعل العديد من المكسيكيين يشعرون وكأنهم "في حفل لم يُدعوا إليه"، كما قال دييغو ميرلا، منسق العدالة المالية في منظمة أوكسفام المكسيك.

وأضاف ميرلا: "يقوم كأس العالم على منطق تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. إنه يتعلق بجذب أولئك المستعدين والقادرين على دفع أقصى سعر ممكن. وهذا في النهاية يستبعد الكثيرين".

مشجعون مكسيكيون خلال مباراة منتخبهم مع كوريا الجنوبية : "أ ب" __South_Korea_Mexico_WCup_Soccer_35982--578bb-1781831378

ارتفاع مطرد في أسعار التذاكر

في وقت سابق من هذا العام، طُرحت التذاكر للبيع بأسعار تتراوح بين 140 و8680 دولارًا، لكنها ارتفعت بشكل كبير منذ ذلك الحين، حيث بلغ سعر بعض تذاكر نهائي كأس العالم نحوا 32970 دولارًا.

في أعقاب الانتقادات المتزايدة، دافع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن ارتفاع أسعار التذاكر، معتبرًا إياها مناسبة للسوق الأمريكية.

وقال إنفانتينو: "لا يمكنك الذهاب لمشاهدة مباراة جامعية في الولايات المتحدة، ناهيك عن مباراة احترافية رفيعة المستوى، بأقل من 300 دولار. وهذا كأس العالم".

نظم المشجعون احتفالات محلية. بالنسبة لمشجعين مثل غييرمو راميريز، كان الحل هو أخذ زمام المبادرة بأنفسهم.

مشجع مكسيكي ومشجعة كورية جنوبية يقفان لالتقاط صورة قبيل مباراة بين المنتخبين في المكسيك : "أ ب" __South_Korea_Mexico_WCup_Soccer_64136--cadc5-1781829920

راميريز، 49 عامًا، من مواليد تيبتو، الحي الشعبي في مكسيكو سيتي، والذي يضم أسواقًا شعبية مترامية الأطراف تعج بقمصان كأس العالم المقلدة. هنا، تُعد كرة القدم رمزًا للمقاومة والهوية المحلية في منطقة من المدينة تُعرف عادةً بالجريمة.

يقع في قلب هذه الأسواق المزدحمة ملعب كرة قدم يحمل اسم برناردو مانوليتي هيرنانديز، لاعب كرة القدم المكسيكي الشهير المولود في الحي.

على بُعد خطوات من الملعب، ركب راميريز، مرتديًا قميصًا أخضر وأبيض زاهيًا لمنتخب المكسيك، شاشة تلفزيون ومكبرات صوت على طاولتين بلاستيكيتين أمام منزله ومتجره الصغير قبل مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية. يتذكر راميريز، وهو طفل صغير، مشاهدته لكأس العالم 1986 في المكسيك عبر أجهزة تلفزيون وضعها جيرانه الذين لم يتمكنوا من دخول الملاعب.

قال راميريز: "هناك الكثير منا ممن لا يستطيعون ببساطة تحمل تكاليف الذهاب إلى الملعب. تيبتو حيٌّ يعشق كرة القدم، وعندما تُعرض مباراة، يُخرج الجميع أجهزة التلفاز لمشاهدتها، وخاصةً الآن خلال كأس العالم".